08 декабря 2024, 22:10

В Петербурге задержали 20 участников ЛГБТ-вечеринки

РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию около 20 человек после рейда в арт-пространстве «Явление» в Петербурге, где якобы прошла закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

На момент облавы в арт-пространстве находилось около 130 человек. Полицейские доставили в отделения наиболее активных из них для разбирательств.

В ходе обыска нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящее время устанавливаются личности организаторов вечеринки.

О профилактическом рейде стало известно в ночь на воскресенье, 8 декабря. Сотрудники полиции проверяли личность и возраст каждого из участников вечеринки, а также провели обыски в самом арт-пространстве.

Правоохранители в Москве ранее нагрянули с проверкой в московские ночные клубы Sisters и Bizarre , где могли находиться представители ЛГБТ*.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Санкт-Петербург ЛГБТ Полиция
08 декабря 2024, 18:01
Россиян предупредили о мошенничестве с аккаунтами-двойниками в Telegram
РИА «Новости»
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Мошенники стали создавать аккаунты-двойники в Telegram, чтобы воровать данные пользователей. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ГК «Гарда» предупредили, что аккаунты мошенников внешне могут выглядеть как профили знакомых людей: коллег, друзей и родственников. Чтобы выявить афериста, следует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов.

Руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев также посоветовал уточнить личную информацию, которая не обсуждалась в чате и которую может знать только настоящий владелец.

Если аккаунт ненастоящий, необходимо написать об этом в техническую поддержку мессенджера, а если злоумышленники получили доступ к аккаунту, следует проверить активные сеансы в приложении.

«Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту», - рекомендовал специалист.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова предупредила об участившихся случаях мошенничества с деактивацией полисов ОМС. Она объяснила, что код из СМС нельзя передавать никому и ни при каких условиях.

Telegram Мошенничество
08 декабря 2024, 13:02
Погибших при крушении Ми-2 под Кировом медиков наградили посмертно
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области медиков. Указ главы государства опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Вечером 26 октября вертолет санавиации потерпел крушение в лесном массиве около деревни Белеенки Кировской области. На борту находились врач, два фельдшера и пилот, все они погибли.

Путин наградил врача Александра Гыску, медбрата Сергея Широких и медсестру Татьяну Гмызину орденами Пирогова посмертно за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.

Глава Кировской области Александр Соколов заявлял, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Он отмечал, что за штурвалом Ми-2 был Валентин Комлев, который считался опытнейшим летчиком.

Катастрофы Врачи Россия Владимир Путин
07 декабря 2024, 23:11
«Википедия» по требованию РКН удалила фейк о месте смерти физика Велихова
Unsplash
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Модераторы «Википедии» удалили фейковую информацию о месте смерти академика РАН Евгения Велихова. Это произошло по требованию Роскомнадзора.

Ранее местом смерти Велихова в интернет-энциклопедии указали турецкий город Мерсин. На самом деле он умер в Москве. Сейчас в статье указана только дата его смерти - 5 декабря. Еще четыре правки ожидают проверки.

Ранее Роскомнадзор направил «Википедии» требование удалить недостоверную информацию по поводу места смерти академика РАН. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что сотрудники исправляли статью, но указание Турции возвращалось на сайт.

Накануне стало известно о смерти выдающегося ученого Евгения Велихова. Он умер в возрасте 89 лет, причина ухода из жизни не уточнялась. В его честь назвали астероид «Малая планета № 3601 Велихов».

Роскомнадзор Ученые Наука
07 декабря 2024, 21:33
Мизулину напугал смертельно опасный совет умной колонки
РИА «Новости»
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Россияне нашли ошибку в ответах умных колонок. Для того, чтобы стать Фиксиком, искусственный интеллект советует опустить в воду провод. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем Telegram-канале, что разработчики не торопятся исправить этот баг.

По ее словам, ошибку в ИИ-боте «Алисы» обнаружили жители Тюмени. Они спросили колонку, как стать Фиксиком, на что получили ответ - подразарядиться, подсоединив зарядное устройство для телефона к розетке и опустив свободный конец в ванную. Аналогичный совет дала колонка «Маруся» и пользователи сервиса Steam.

«Не ожидала такого от Алисы и Маруси. И от Steam. Такие советы могут быть опасны для жизни. Ни в коем случае так не делайте», - призвала общественница.

Мизулина сообщила, что в «Алисе» в итоге устранили баг. Теперь колонка советует надеть костюм Фиксика и узнать об устройстве электроники. Однако в «Марусе» и Steam ошибка, по ее словам, осталась.

Умные колонки и раньше давали неоднозначные ответы. Например, «Алиса» назвала девочку из мультфильма «Маша и Медведь» призраком.

Россияне нашли ошибку в ответах умных колонок. Для того, чтобы стать Фиксиком, искусственный интеллект советует опустить в воду провод. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем Telegram-канале , что разработчики не торопятся исправить этот баг.

Интернет Искусственный интеллект Нейросети Технологии Екатерина Мизулина

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