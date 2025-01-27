В Петербурге установилась погода как в дни прорыва блокады

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Метеоролог поздравил россиян с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады и отметил, что сейчас в городе установилась не очень комфортная для проведения торжественных мероприятий погода.

Через территорию региона проходит циклон, приносящий новые порции дождя и теплого воздуха. Температура 27 и 28 января сохранится на отметке плюс один-плюс два градуса. В северных районах ожидается мокрый снег.

Колесов добавил, что в Санкт-Петербурге уже шестой год подряд устанавливается тепло в третьей декаде января. В самые жаркие дни температура достигает плюс девяти градусов.

«Такая погода очень похожа на погоду, установившуюся в Ленинграде в конце января 1944 года, как раз в самые решающие дни прорыва блокады», - отметил синоптик.

Ранее Колесов рассказал, какая погода ждет жителей Санкт-Петербурга в феврале. В город придут кратковременные периоды похолодания.