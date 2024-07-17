В Петербурге со стенда в «Манеже» убрали имя художника Дмитрия Шагина

По его словам, сначала имя художника просто замазали на информационном стенде.

«И вот теперь - реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили, и никаких следов участия Шагина на нем нет вообще», - написал он.

Кроме того, с выставки убрали его картину «Митьки 91» и фотографии 1980-х из собрания «Музея нонконформистского искусства». По словам организаторов мероприятия, полотно нуждается в реставрации, поэтому его заменили другой работой.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году, когда в Москве произошел августовский путч. В прошлом году другое полотно Шагина также убрали из экспозиции столичной выставки за скрытый политический подтекст. Тогда речь шла о картине «День тельняшки».

Ранее стало известно, что с 10 августа по 8 сентября в московском «Экспоцентре» пройдет выставка о столичной промышленности.

*Признан в России иностранным агентом.