22 декабря 2024, 00:15

В Петербурге после поджогов усилили меры безопасности

РИА «Новости»
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В Петербурге после поджогов усилили меры безопасности. Губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале призвал жителей сообщать о подозрительной активности.

«Меры безопасности усилили, правоохранительные органы работают - ситуация под контролем, на улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», - сказал он.

Беглов заявил, что попытки испортить Новый год обречены на провал. Он призвал петербуржцев сохранять спокойствие, не общаться с незнакомцами, а в случае обнаружения подозрительных предметов и действий звонить в экстренные службы по номеру 112.

В декабре в России усилилась активность поджигателей , обманутых телефонными мошенниками. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов запустили фейерверки в отделениях банков, почты, торговых центрах, возле отделов полиции и военкоматов.

Санкт-Петербург Поджоги Полиция
21 декабря 2024, 23:50
В Духовном управлении мусульман объяснили разрешение многоженства
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Решение совета улемов (богословов) разрешить религиозное многоженств направлено на защиту прав женщин и детей. Об этом председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин сообщил в Telegram-канале организации.

По его словам, принятие данной фетвы (богословского заключения) не нарушает нормы светского законодательства России. Гайнутдин объяснил, что речь идет о «религиозном браке - никахе», поэтому регулируется только внутренними установлениями религии.

«Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться за пособиями», - добавил он.

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России накануне разрешил заключать исповедующим ислам до четырех религиозных браков. В ДУМ заявили, что в основе многоженства лежит равноправное отношение мужа ко всем женам.

Женщины Россия Религия Брак Ислам
21 декабря 2024, 23:21
Поклонская поздравила россиян с языческим праздником
РИА «Новости»
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Советник генпрокурора России Наталья Поклонская рассказала россиянам о языческом празднике Йоль. Свое поздравление она опубликовала в Telegram-канале.

«Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного, того, о чем даже боялись помыслить!» - написала Поклонская.

Бывший прокурор Крыма показала фотографию из личного архива, где она позирует на фоне украшенной новогодней ели. Руки она сложила в виде сердечка.

Поклонская не первый раз поздравляет россиян с языческими датами. В октябре это был праздник Самай, который связан со временем проводов осени и встречей зимы.

Ранее советник генпрокурора жестко раскритиковала заявление протоиерея Андрея Ткачева о том, что женщины перестали быть домоседками. Она назвала его слова ханжеством.

Праздники Россия Наталья Поклонская
21 декабря 2024, 16:25
В Корпорации развития Курской области проведут комплексную проверку
РИА «Новости»
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн решил проверить деятельность Корпорации развития Курской области, генерального директора которой арестовали накануне. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, любой преступивший закон должен понимать, что для него не будет никаких поблажек. Особенно если речь идет про строительство фортификационных сооружений.

«Учитывая, что под стражей находятся уже двое руководителей АО „Корпорация развития Курской области“, а сама структура является генподрядчиком по целому ряду значимых объектов для государственных нужд, принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности. Соответствующее обращение в понедельник направлю в прокуратуру», - написал врио главы области.

Хинштейн добавил, что регион продолжит оказывать следственным и правоохранительным органам всю необходимую помощь следственным и правоохранительным органам при расследовании коррупционных и должностных преступлений.

Ранее стало известно, что в результате мошеннических действий ущерб бюджету Курской области превысил 800 миллионов рублей.

Курская область Александр Хинштейн
21 декабря 2024, 15:59
Симоньян заявила о прямой связи с космосом
РИА «Новости»
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пошутила, что у нее есть прямая связь с космосом. Об этом она написала в Telegram-канале.

Таким образом Симоньян отреагировала на материал немецкого портала News.de. Его авторы заявили, что у журналистки есть «прямая связь с Кремлем», ей позволяют говорить, «что нравится».

«Отвечаю по пунктам: а еще у меня прямая связь с космосом. За Берлин не переживайте, сейчас это не приоритетная цель. Не просто разрешают, а звонят из Кремля - и разрешают», - заявила главный редактор телеканала RT.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что указом президента Владимира Путина Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее она заявила, что Россия одержит победу в украинском конфликте благодаря благородству и милосердию.

Кремль Космос Маргарита Симоньян

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