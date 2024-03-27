27 марта 2024, 21:17

В Петербурге почтили память жертв теракта перед концертом «Пикника»

Freepik
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В Санкт-Петербурге перед началом благотворительного концерта группы «Пикник» почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В память о погибших я объявляю минуту молчания», - сказал лидер коллектива Эдмунд Шклярский.

После его слов весь зал встал. Шклярский еще перед концертом рассказал, что из программы убрали все «неуместные» песни.

Если 22 марта люди пришли как на праздник, то сегодня некоторые зрители, которые были тогда в Crocus City Hall, приехали специально, превозмогли себя, добавил лидер «Пикника».

Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.

До этого сообщали, что на благотворительном концерте «Пикника» в Санкт-Петербурге будут приняты дополнительные меры безопасности, в частности, усилят охрану.

Ранее подмосковный главк МЧС опубликовал предварительный список погибших в ходе теракта, который увеличился до 143 человек. Его еще будут корректировать, исходя из данных судебно-медицинских экспертиз.

Санкт-Петербург Благотворительность Концерты Музыка Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 20:52
Россия заняла второе место в списке самых читающих стран
Freepik
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Россия на сегодняшний день по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с работниками культуры Тверской области.

«Российские граждане начинают читать больше. Согласно исследованию международных организаций, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире», - сказал он.

Путин отметил, что на первом месте оказался Китай, третье - у Испании. В России надо заниматься популяризацией чтения и развивать интерес к литературе, добавил глава государства. Также он указал на необходимо развития библиотек, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Ранее в Подмосковье заработал цифровой сервис с помощью которого можно онлайн узнать о наличии нужного издания.

Россия Владимир Путин Китай Литература
27 марта 2024, 20:17
Потеря сна и страх улицы. Профессор — о возможных последствиях для психики после теракта
РИА «Новости»
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Теракт в Crocus City Hall 22 марта потряс всех россиян, стана переживает за тех, кто потерял своих родных и тех, за чьи жизни сейчас борются врачи. О том, с какими психологическими последствиями в будущем могут столкнуться люди, в беседе с «360» рассказал доктор психологических наук, профессор кафедры психологии им. В. П. Зинченко факультета социальных и гуманитарных наук Государственного университета «Дубна» Александр Венгер.

Особенности поведения людей при ЧП Возможны разные индивидуальные реакции на ЧС, но что объединяет их все: человек практически не в состоянии быстро осознать ситуацию и контролировать свое поведение.

Во многом он действует на основе инстинктов, которые у нас еще от животных, стремясь любым способом как можно быстрее выбраться.

Известны случаи, когда люди в экстремальных ситуациях выпрыгивали из окон с очень высоких этажей и разбивались. К счастью, в «Крокусе» не было такого риска.

О возможных последствиях для психики Самое универсальное последствие [с которым могут столкнуться люди, пережившие страшные события], - это нарушения сна, самые разные. Может быть трудно засыпать, человек просыпается, ему снятся кошмары.

И даже если он вроде бы нормально спал, часто все равно утром чувствует себя невыспавшимся, потому что сон не очень полноценный. А это очень важно, потому что нужно, чтобы восстановилась психика. Для этого надо, чтобы восстановилась нервная система, а ей необходим хороший сон.

Как вернуть сон По поводу сна - снотворное тут нежелательно, нужны успокоительные средства, а не снотворные. Они есть в аптеках - неврологический сбор трав, его можно заваривать, еще один сбор - для ванны.

Есть успокаивающие запахи - эфирные масла лаванды, мелиссы, они очень улучшают сон. Теплый душ перед сном - пять минут. И промокнуть себя полотенцем, не растирая (растирание возбуждает) - и в кровать.

И, конечно, страхи, боязнь того, что снова возникнет такая же ситуация. Иногда люди боятся вообще выходить из дома. Часто появляется страх громких звуков. Возникают и так называемые флешбэки - это очень яркие воспоминания о каком-то моменте из чрезвычайной ситуации, человек как будто ее видит, слышит.

Бывают панические атаки - когда что-то вспомнилось, происходит приступ острого страха, с сильным сердцебиением, холодным потом, ноги подгибаются. Человек начинает боятся - не умираю ли я? Если говорить о том, как искажается ощущение времени в условиях ЧС, можно отметить, что мы перестаем сознательно управлять собой, включаются древние механизмы, которые у нас даже не от обезьян.

Какие-то моменты могут растянуться, а какие-то могут вовсе выпасть. Была одна ситуация - и потом вдруг возникла совсем другая, потому что промежуточная из памяти выпала. Часто таким «кусочным» становится восприятие времени.

Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 20:09
Названо условие оглашения мнения Конституционного суда о смертной казни
Pxhere
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Конституционный суд России огласит свое мнение по вопросу смертной казни только если получит от уполномоченных заявителей официальный запрос. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель инстанции Валерий Зорькин.

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», - отметил он В пресс-службе инстанции пояснили, что в рассмотрении заявления могут отказать, если оно не соответствует нормам закона о Конституционном суде.

Для проведения расследования соответствия конституции того или иного нормативного акта необходимо получить обращение группы, состоящей из не менее 90 депутатов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что для возвращения высшей меры наказания достаточно будет решения Конституционного суда.

Суд Законы Смертная казнь Россия Референдум
27 марта 2024, 19:26
Серийное производство Citroen началось в Калуге
РИА «Новости»
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В Калуге запустили серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. Об этом сообщило РИА «Новости.

Производство организовала компания «Автомобильные технологии». Директор по развитию Павел Безрученко сообщил, что продажи новой модели стартуют в середине мая.

Автомобили собирают на площадке завода «ПСМА Рус» при содействии восточного партнера. Безрученко уточнил, что объем инвестиций в модернизацию производственных линий составил несколько сотен миллионов рублей, но раскрывать запланированное количество выпускаемых машин отказался.

«В целом мощность предприятия составляет 108 тысяч автомобилей в год. Дилерская сеть компании включается в себя более 40 автосалонов», - отметил он.

Citroen C5 Aircross оснастили автоматической коробкой передач и мотором мощностью 175 лошадиных сил. На данный момент машины собирают в комплектации Feel, в которую включены бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, система предупреждения усталости водителя и шесть подушек безопасности. Стоимость автомобиля составляет 4,3 миллиона рублей.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с «360» дал автовладельцам несколько советов, как подготовить свою машину к весне.

Россия Машины

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