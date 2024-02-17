17 февраля 2024, 02:59

В Петербурге армянин потребовал вернуть гражданство РФ, отнятое за преступление

РИА «Новости»
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Уроженец Армении, проживающий в Санкт-Петербурге, подал иск о возвращении ему гражданства России, аннулированного решением УМВД по Кировскому району из-за наличия у него судимости. Об этом сообщило издание «Закс.Ру».

Мужчину лишили российского гражданства в конце прошлого года, так как в 2020 году он был осужден условно по статье о незаконном сбыте наркотиков.

В своем иске он указал, что появился на свет в 1982 году в Ереване, но в 1992 году переехал с родителями в Санкт-Петербург. С того времени вся его жизнь связана только с Россией, а с другим государством нет правовой связи.

Иск стал первым подобным в Санкт-Петербурге, поэтому дело может оказаться прецедентом, способным повлиять на будущие решение в подобных ситуациях, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина исходит из того, что на момент получения гражданства в 2014 году он не мог знать, что произойдет в 2020 году, поэтому нельзя было применять к нему поправки к закону «О гражданстве», принятые весной 2023 года.

«Мои действия не образуют объективной стороны правонарушения», - утверждает истец.

Материалы дела уже переданы судье.

Ранее петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса.

Армения Санкт-Петербург Паспорта Суд МВД РФ
16 февраля 2024, 23:27
Без долгих проводов. В аэропорты предложили пускать только по билетам
РИА «Новости»
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Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих. Законопроект об этом разработало Министерство транспорта, сообщило РИА «Новости».

Ведомство работает над усовершенствованием правил безопасности совместно с силовыми структурами.

«Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, которые не являются пассажирами и не имеют проездных документов», - уточнили в Минтрансе.

Такая мера будет носить краткосрочный характер. Как пояснили министерстве, речь идет про любой аэропорт, в котором объявят наивысший уровень безопасности.

Также предлагается применять меру, ограничивающую на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с работой аэропорта или полетами. При этом будет учтено сопровождение в аэропорт людей, имеющих ограничения по здоровью.

В декабре стало известно, что авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. До этого аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы российского авиаперевозчика.

Армения Санкт-Петербург Паспорта Суд МВД РФ
16 февраля 2024, 21:58
Москвичам напомнили о наказании за участие в массовых акциях
РИА «Новости»
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Жителей и гостей Москвы предупредили о недопустимости участия в массовых акциях, к которым призывают в интернете. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в соцсетях появились сообщения с призывом выйти на массовую акцию. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона.

Прокуратура обратила внимание на то, что указанную демонстрацию не согласовали с властями Москвы в установленном законом порядке.

Представители ведомства также напомнили о вероятности административного ареста, который предусмотрен за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.

Митинги Москва
16 февраля 2024, 21:08
Олега Тинькова внесли в список иноагентов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов физическими лицами. В реестре оказался бизнесмен Олег Тиньков*.

Также в реестр иностранных агентов внесли актера Никиту Кукушкина*, литературного критика Анну Наринскую*, философа Юлия Синеокую* и директора организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева*.

Генпрокуратура России ранее заинтересовалась деятельностью предпринимателя Олега Тинькова*, который сейчас живет за рубежом. Причиной стали его публикации. Также с жалобой на бизнесмена обратились активисты из религиозной группы «Братство Морозов - Златоуст».

В июле 2023 года власти Великобритании сняли санкции в отношении Тинькова*. На него перестали распространяться ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Олег Тиньков
16 февраля 2024, 18:26
Назван источник похожих на взрывы звуков в Ростовской области
РИА «Новости»
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Прогремевшие в Ростовской области звуки взрывов долетели до региона из зоны проведения спецоперации, где подразделения российских войск выполняли поставленные задачи. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что получил много вопросов от жителей в связи с возникновением громких звуков в разных концах области.

«По информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем», - написал Голубев.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков , похожих на взрывы, прогремевших в городе в пятницу, 16 февраля.

По словам очевидцев, кроме сильного грохота, они ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен. Кроме того, в городе сработали сирены воздушной тревоги.

Военные Взрывы Россия

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