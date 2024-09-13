13 сентября 2024, 15:23

В Озерске женщина отсудила у МВД полмиллиона за срыв отпуска

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Челябинской области женщина подала в суд на МВД из-за несостоявшегося отпуска. Ее семья не смогла улететь в Таиланд, потому что при оформлении загранпаспортов допустили ошибку, сообщило Ura.ru.

Иск жительницы Озерска удовлетворили частично, отметили в пресс-службе местного горсуда.

«Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД», - отметили в инстанции.

Женщине должны будут возместить ущерб на сумму в 465 тысяч рублей, 30 тысяч - за причиненный моральный вред и расходы на представителя и госпошлину.

У жительницы Урала и ее сына 3 января изъяли загранпаспорта в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Они собирались лететь в Таиланд в отпуск. Жительница Озерска просила компенсировать ей 100 тысяч морального вреда, но суд удовлетворил меньшую сумму. В счет расходов на юриста ей вернут еще 30 тысяч.

В Озерском управлении МВД заявляли, что ошибки при получении паспортов семья не заметила, и предъявленные требования признавать отказались. В ведомстве настаивали на том, что у женщины была возможность отказаться от тура до его начала и потребовать от компании вернуть средства. По мнению полицейских, она также могла переоформить документы на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. А муж местной жительницы, допустили в МВД, вообще мог отправиться отдыхать один.

«Суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных лежит не только на лице, заполняющем заявление, но и на компетентных сотрудниках», - заметили в суде, добавив, что отсутствие контроля со стороны полицейских может привести к умышленному искажению сведений.

Принятое по иску решение в законную силу пока не вступило.

Паспорта Суд Челябинская область МВД РФ Отпуск
13 сентября 2024, 10:22
Власти Франции потребовали от брата Дурова приехать в Париж
Читайте нас в: Google Новости
Во Франции потребовали, чтобы Николай Дуров и Илья Перекопский приехали в Париж в рамках разбирательств после задержания Павла Дурова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Речь идет о брате Павла Дурова Николае и вице-президенте компании Илье Перекопском», - уточнил источник канала.

Представители окружения Дурова рассказали Telegram-каналу, что Дуров согласился сотрудничать со следствием и в этом есть положительные моменты. Плюсом собеседник Shot назвал смягчение судебного контроля и разрешение на выезд в пределах Европейского союза.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Дуров является гражданином Франции, поэтому возможности помочь ему со стороны России ограничены.

Дурова арестовали 24 августа в Париже, куда он прилетел на частном самолете. Спустя несколько дней предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро.

Павла Дурова арестовали во Франции
13 сентября 2024, 09:46
Директора авиакомпании уволили после крушения вертолета на Камчатке
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
Генерального директора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» уволили после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также от занимаемой должности освободили заместителя генерального директора по летной работе. Решение об увольнении приняли учредители авиакомпании.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что после крушения Ми-8 нужно сделать выводы. Он призвал досконально разобраться в обстоятельствах авиакатастрофы. По его словам, этим уже занимаются специалисты. Выводы, которые сделают эксперты, должны стать основой программы безопасности перелетов на Камчатке, подчеркнул он.

«Работать по ней обяжем все авиакомпании в регионе. Второе - кадровые решения. Они уже приняты», - добавил Солодов.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь 31 августа.

Обломки воздушного судна нашли на следующий день. На борту вертолета находились 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Никто не выжил.

Вертолеты Авиакатастрофы Авиакомпании Камчатка Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке
13 сентября 2024, 08:27
Брянский губернатор призвал не принимать в вузы без «природного дара»
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Глава Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям. Об этом губернатор заявил в интервью ИА «Регнум».

«Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», - сказал он.

Богомаз отметил, что молодежи необходимо учиться и развиваться для достижения своих целей, но «не каждый может стать Ломоносовым».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал интерес школьников к обучению в колледжах. По его словам, этому способствовали уроки «Россия - мои горизонты», на которых учащимся в интересной форме рассказывают о достижениях страны в экономике и промышленности.

Вузы Образование
13 сентября 2024, 02:25
«Итальянец-нефтяник» развел пенсионерку из Красноярского края
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пенсионерка из Красноярского края оформила кредит, чтобы помочь новому возлюбленному, который оказался мошенником с сайта знакомств. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Жительнице Енисейского района в интернете написал мужчина, который представился вдовцом-нефтяником из Италии. После недолгой переписки он признался 73-летней женщине в любви и предложил пожениться.

Мужчина сообщил пенсионерке, что уже вылетел в Россию, но на границе его якобы остановили из-за проблем с документами. Для решения вопроса ему нужны были 75 тысяч рублей. Через несколько дней ухажер попросил отправить еще 70 тысяч.

Тогда женщина оформила кредит, однако сотруднице банка ее поведение показалось подозрительным. Менеджер обратилась в полицию. Сейчас личность лжеиностранца устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Аферисты идут на разные уловки, чтобы завладеть накоплениями своих жертв. Телефонные мошенники месяц «обрабатывали» 84-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга. В итоге, женщина передала им 9,2 миллиона рублей.

Рубль Мошенничество Красноярский край

Новости по теме