В Озерске женщина отсудила у МВД полмиллиона за срыв отпуска

Иск жительницы Озерска удовлетворили частично, отметили в пресс-службе местного горсуда.

«Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД», - отметили в инстанции.

Женщине должны будут возместить ущерб на сумму в 465 тысяч рублей, 30 тысяч - за причиненный моральный вред и расходы на представителя и госпошлину.

У жительницы Урала и ее сына 3 января изъяли загранпаспорта в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Они собирались лететь в Таиланд в отпуск. Жительница Озерска просила компенсировать ей 100 тысяч морального вреда, но суд удовлетворил меньшую сумму. В счет расходов на юриста ей вернут еще 30 тысяч.

В Озерском управлении МВД заявляли, что ошибки при получении паспортов семья не заметила, и предъявленные требования признавать отказались. В ведомстве настаивали на том, что у женщины была возможность отказаться от тура до его начала и потребовать от компании вернуть средства. По мнению полицейских, она также могла переоформить документы на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. А муж местной жительницы, допустили в МВД, вообще мог отправиться отдыхать один.

«Суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных лежит не только на лице, заполняющем заявление, но и на компетентных сотрудниках», - заметили в суде, добавив, что отсутствие контроля со стороны полицейских может привести к умышленному искажению сведений.

Принятое по иску решение в законную силу пока не вступило.