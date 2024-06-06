«Мы проводим много встреч на эту тему. Вопросы касаются, в частности, пределов вмешательства в человека. ИИ довольно быстро обучается. Это машинное обучение, но оно идет такими темпами что через какое-то время вопрос, не появится ли отдельная субъектность, встанет в практической плоскости», - пояснил он.

Как изменилось отношение к религии Говоря об изменении отношения к религии в обществе в последние годы, Легойда обратил внимание, что выраженный интерес к организованной религиозной жизни и церковности возрос. Но если смотреть более широко, надо отметить, что заинтересованность в предельных вопросах - например, жизни и смерти, добра и зла, - которые решаются в религиозном поле, и так всегда был высок, в том числе и среди молодых людей.

«Есть безусловный интерес и со стороны молодежи, а дальше уже зависит от священников, которые должны это конвертировать в понятный язык», - добавил собеседник 360.ru В ответ на вопрос о диалоге с «неудобной» молодежью Легойда напомнил о том, что Исус Христос всегда общался именно с такими людьми.

«Если вы откроете Евангелие, то увидите, что главный герой этой книги всегда общался с неудобными людьми, для христианина нет ничего странного в общении с неудобными людьми, 2000 лет только этим и занимаемся», - указал Легойда.

О священниках на СВО Колоссальная потребность в общении со священниками есть у бойцов специальной военной операции, продолжил он. От священнослужителей военнослужащие получают очень большую моральную поддержку, и служители церкви понимают это, едут на передовую, хотя рискуют своей жизнью.

«В окопах атеистов не бывает - эта расхожая фраза отражает реальность. У нас есть и погибшие, и раненые священники, но они едут на передовую, это тяжелое служение., но церковь всегда была со своим народом», - подчеркнул Легойда.