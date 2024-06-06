06 июня 2024, 14:28

«В окопах атеистов не бывает». Легойда — про роль священников на СВО, религию и ИИ

Телеканал «360»
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Тема искусственного интеллекта волнует специалистов в самых разных сферах, в том числе в религиозной, ведь при определенном уровне развития эти технологии могут поставить общество перед жестким вопросом — что такое человек. Такое мнение в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2024 выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; главреда журнала «Фома» Владимир Легойда.

«Мы проводим много встреч на эту тему. Вопросы касаются, в частности, пределов вмешательства в человека. ИИ довольно быстро обучается. Это машинное обучение, но оно идет такими темпами что через какое-то время вопрос, не появится ли отдельная субъектность, встанет в практической плоскости», - пояснил он.

Как изменилось отношение к религии Говоря об изменении отношения к религии в обществе в последние годы, Легойда обратил внимание, что выраженный интерес к организованной религиозной жизни и церковности возрос. Но если смотреть более широко, надо отметить, что заинтересованность в предельных вопросах - например, жизни и смерти, добра и зла, - которые решаются в религиозном поле, и так всегда был высок, в том числе и среди молодых людей.

«Есть безусловный интерес и со стороны молодежи, а дальше уже зависит от священников, которые должны это конвертировать в понятный язык», - добавил собеседник 360.ru В ответ на вопрос о диалоге с «неудобной» молодежью Легойда напомнил о том, что Исус Христос всегда общался именно с такими людьми.

«Если вы откроете Евангелие, то увидите, что главный герой этой книги всегда общался с неудобными людьми, для христианина нет ничего странного в общении с неудобными людьми, 2000 лет только этим и занимаемся», - указал Легойда.

О священниках на СВО Колоссальная потребность в общении со священниками есть у бойцов специальной военной операции, продолжил он. От священнослужителей военнослужащие получают очень большую моральную поддержку, и служители церкви понимают это, едут на передовую, хотя рискуют своей жизнью.

«В окопах атеистов не бывает - эта расхожая фраза отражает реальность. У нас есть и погибшие, и раненые священники, но они едут на передовую, это тяжелое служение., но церковь всегда была со своим народом», - подчеркнул Легойда.

Священники Молодежь Религия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 15:00
Собчак заявила о кризисе формата интервью на YouTube
РИА «Новости»
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Популярность плохо сказалась на формате интервью, которые публикуют на YouTube. На огромное количество авторов не нашлось достаточного числа спикеров. В результате одни и те же люди ходят по каналам и отвечают на одни и те же вопросы. Об этом 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что интервью для нее базовый жанр, в котором журналист работает уже 15 лет. Собчак казалось, что он может быть вечным, потому что общение двух людей всегда интересно зрителям.

«К сожалению, в последнее время этот жанр скомпрометирован тем, что просто огромное количество так называемых интервьюеров и одни и те же спикеры, которые уже походили по всем. Есть ощущение кризиса жанра. Поэтому я буду продолжать работать, но довольно точечно», - заявила собеседница 360.ru.

Новые ниши в журналистике Журналист пояснила, что хочет переждать бурю, когда одних и тех же людей опрашивают и все это выливается в бесконечный поток.

«Я пытаюсь находить какие-то новые ниши и очень горжусь теми новостями, которые мы делаем. Считаю, что они профессионального качества и со своей подачей. Мы сделали линейку программ о красоте, тоже очень удачную, и сейчас работаем еще над одной», - поделилась Собчак.

Она заявила, что выстраивает свой YouTube-канал в формате телевидения, разбивая сегменты по разным направлениям. Зрители, по словам журналиста, хорошо приняли публикацию документальных фильмов и специальных репортажей. Следующим шагом станут вещи о стиле жизни.

О любви к героям интервью Рассказывая о своих интервью, Собчак подчеркнула, что любит всех героев, даже тех, с кем в жизни у нее неприязненные отношения. Она пояснила, что во время съемок чувствует себя хирургом, который не знает, сложная или простая операция ему предстоит.

«Когда я исследую человека, у меня другое совершенно ощущение <…> Поэтому я всегда говорю своим гостям, что профессиональный интервьюер и сам в процессе будут иметь огромное количество открытий», - пояснила журналист.

Она добавила, что не старается вытаскивать из собеседника что-то плохое, так получается само, когда человек притворяется не тем, кем является на самом деле. Поэтому срывание накопленных масок очень важно, чтобы показать то, что под ними скрыто.

На своем YouTube-канале журналист Ксения Собчак опубликовала фильм 2018 года об уголовном преследовании отца , первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В интервью 360.ru она пояснила, что таким образом борется за его память и ложью, которая его окружила.

Ксения Собчак Журналистика Интервью YouTube ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:26
Счастливый человек и работает лучше. Почему так важные адекватные условия труда
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Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня в жару внесли в Госдуму. Автором инициативы стал депутат Борис Чернышов. В интервью журналистке 360.ru Елене Кононовой на полях Петербургского международного экономического форума он рассказал, что исходил из строгих медицинских фактов.

Ранее Чернышов рассказал о падении качества школьного образования. По мнению депутата, в нынешних реалиях ЕГЭ не уравнивает возможности выпускников, а напротив создает больше проблем.

Чернышов подчеркнул, что нужно работать для людей. Тогда и сотрудники будут справляться со своими задачами лучше.

«А мы вместе будем создавать дополнительные продукты», - отметил он.

Депутат также выступает за сокращения рабочего дня для женщин с двумя и более детьми. В России, объяснил он, на девушках традиционно лежат домашние обязанности. После возвращения с работы они занимаются уборкой, готовкой и детьми. Поэтому так важно пойти на своеобразную уступку. Кроме того, отметил автор инициативы, по статистике, многие браки распадаются как раз из-за нехватки внимания со стороны одного из партнеров.

«Человек при высоких температурных режимах не может работать. Ухудшается его здоровье», - пояснил парламентарий.

Основной удар, когда человек в прямом смысле трудится в поте лица, приходится по сердечно-сосудистой и эндокринной системам.

Законы Депутаты Россия Работа ПМЭФ-2024 Жара
06 июня 2024, 12:42
Новая премия в сфере досуга и туризма появится в России
РИА «Новости»
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Уже в следующем году в России появится премия в сфере досуга и туризма. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума на сессии «Новый российский lifestyle: российское вино».

У премии будет несколько направлений - рестораны, гостиницы, виноделие, спорт. Результаты в каждой номинации отобразят в виде национального знака качества «Культово», а также в цифровом приложении «Компас365».

«Наши регионы с каждым годом становится все более привлекательными и комфортными для отдыха, появляется много новых проектов», - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Регионы России и бизнес в обязательном порядке должны обмениваться лучшими практиками. И новая премия поможет им в этом, заверила она.

Тестовую версию приложения «Компас365» запустили на сессии Петербургского форума «Новый российский lifestyle: российское вино».

Туризм Россия Бизнес Вино ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 11:20
«Про новости мира». Как телеканал 360.ru изменился за 10 лет работы
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Телеканал 360.ru значительно изменился за 10 лет работы. Теперь он вещает не только про Подмосковье, но и показывает мировые новости. Об этом дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал журналистке Елене Кононовой на полях ПМЭФ.

Дизайнер также поговорил с 360.ru о нейросетях, дизайне, патриотизме. В частности, он упомянул: чтобы воспитывать в детях любовь к своей стране, надо правильно доносить до них, какие возможности есть в России.

Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Традиционно он собирал на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса. На мероприятии заключают соглашения и договариваются о сотрудничестве, делятся опытом, обсуждают экономические вопросы, проводят дискуссии и круглые столы.

«Телеканал 360.ru вырос из просто подмосковного и стал каналом про новости мира. Плюс он ушел из просто „телека“ в „мобилу“, и этот круглосуточный эфир работает на нашем „Потокусе“. И это круто», - заявил Лебедев.

Сайт канала перешел на новый домен 360.ru , а на площадках изменилось не только оформление, но и концепция.

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