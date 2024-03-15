15 марта 2024, 20:59

В Общественной палате Подмосковья рассказали о нарушениях в первый день голосования

РИА «Новости»
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На выборах президента России в Подмосковье было несколько десятков обращений о нарушениях. Об этом «360» рассказала первый зампред Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.

По словам общественницы, жалобы в основном были связаны с некорректными списками наблюдателей.

При этом Дмитриева отметила позитивную атмосферу, которая царила на участках для голосования. Наблюдатели Общественной палаты рассказали, что в выборах принимали участие необычные персонажи, молодожены, а некоторые избиратели даже приходили с домашними питомцами.

«Я надеюсь, что вот так же динамично и позитивно у нас пройдут оставшиеся два дня голосования. И я уверена, что нам с вами в этом пресс-центре, центре общественного наблюдения, будет что обсудить», - заявила Дмитриева.

Кроме того, член ОП рассказала, что Центр общественного наблюдения за выборами в первый день голосования посетили около 500 человек.

По словам Дмитриевой, молодым людям из разных стран было интересно погрузиться в избирательную систему России и понаблюдать за процессом голосования. Кроме того, их заинтересовала работа подмосковного Центра общественного наблюдения за выборами.

«Гостям был интересен сам опыт организации такого Центра с видеостеной, видеотрансляцией, высоким уровнем экспертности, мониторинговыми группами, информационным блоком по разбору инцидентов и так далее. <…> Их впечатлило, насколько высокий уровень организационного подхода обеспечен. Для нас приятна их высокая оценка, и, конечно, это хорошая возможность обменяться опытом с коллегами!» - добавила Дмитриева.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента России в Подмосковье в первый день голосования почти достигла 25%.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:07
«Получите кайф». Бабкина рассказала наблюдателям о выборах в России
РИА «Новости»
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В разговоре с австрийскими наблюдателями на избирательном участке певица Надежда Бабкина заявила, что голосование в России проходит с полным соблюдением закона и без каких-либо фальсификаций. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Заслуженная артистка России приняла участие в голосовании на президентских выборах, поддержав одного из претендентов на высший пост. Она сообщила, что общалась с представителями Австрии, которые наблюдают за ходом голосования. По мнению певицы, они получат удовольствие, увидев, как хорошо отлажен процесс.

«Я им говорю: наблюдайте, и вы получите кайф. Потому что у нас, на самом деле, все абсолютно законно, никаких подлогов нет», - рассказала Бабкина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в первый день выборов президента России. Она отметила интерес зарубежных стран к выборам в стране. По ее словам, только по линии Федерального Собрания приехали более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств.

Выборы президента РФ Надежда Бабкина Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:47
Гурцкая проголосовала на выборах президента
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая отдала свой голос онлайн на выборах президента России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, певица Зара уже проголосовала на выборах главы государства в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Они продлятся в течение трех дней. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

«Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать», - заявила певица.

Народная артистка России проголосовала электронно при помощи компьютера в Штабе по наблюдению за выборами.

Россия Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:05
Стас Михайлов спел на избирательном участке в Омске
РИА «Новости»
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Певец Стас Михайлов проголосовал на выборах президента России, а после спел на избирательном участке в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал кремлевского пула РИА «Новости».

Певица Валерия, в свою очередь, также призвала принять участие в выборах президента.

Она добавила, что система голосования теперь стала намного удобнее.

Выборы главы государства начались в пятницу, 15 марта. Они будут идти три дня - с 15 по 17 марта. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

Знаменитый артист спел вместе с местным музыкальным коллективом. Михайлов порадовал собравшихся композицией «Все для тебя».

Певица Зара уже проголосовала на выборах президента России в Петербурге. Она посчитала свои долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента РФ Стас Михайлов Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:32
Концерты группы «Слот» отменили в семи городах России
Global Look Press
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Весенние и летние концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России. Об этом сообщили в Telegram-канале музыкального коллектива.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», - написали музыканты.

Так, мероприятия не пройдут 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.

Группу «Слот» в 2002 году основал Игорь Лобанов вместе со своими коллегами Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых, а узнаваемый женский вокал принадлежит Теоне Дольниковой. Первый альбом вышел в 2003 году.

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка отменила тур по России.

Концерты Россия

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