30 мая 2024, 09:59

«В ней никогда не было актерствования». Актриса Дубакина — о Заворотнюк

Global Look Press
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Актриса Анастасия Заворотнюк всегда отличалась добротой, целеустремленностью и желанием помочь коллегам. Ее смерть стала невосполнимой утратой для всех, рассказала 360.ru исполнительница одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина.

«Она была очень целеустремленным человеком, трудолюбива. В ней никогда не было актерствования - хочу, не буду. Очень скромно всегда себя вела. Старалась помогать всем коллегам», - заявила артистка.

Заворотнюк, по ее словам, всегда отличалась чуткостью по отношению к коллегам.

«Если спрашиваешь какой-то совет, всегда откликалась. Была очень отзывчивым человеком», - сказала Дубакина.

Она также вспомнила, что во время съемок «Моей прекрасной няни» Заворотнюк очень тепло относилась ко всем на площадке. Давала коллегам рекомендации, если те просили.

«Сил близким. Очень страшная новость», - заключила Дубакина.

Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Она скончалась после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 03:19
Продажу алкоголя в duty free в аэропортах предложили лимитировать
РИА «Новости»
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МВД предложило ограничить количество алкогольной продукции, которое смогут приобретать пассажиры на внутренних авиарейсах в магазинах duty free аэропортов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, в 2021–2023 годах авиаперевозчики расторгли около 6,3 тысячи договоров с пассажирами из-за привлечения их к ответственности по статьям КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», в том числе и по статьям Уголовного кодекса.

Сняли с рейсов из-за деструктивного поведения почти 4,9 тысячи человек. Общее количество хулиганских действий в состоянии опьянения за этот период в самолетах превысило 11,9 тысячи случаев.

Ранее стало известно, что футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда , направляющегося в Самару из Москвы по причине того, что спортсменки якобы устроили дебош в вагоне.

Алкоголь Самолеты
29 мая 2024, 23:58
РЖД запретит высаживать животных без хозяев из электричек
Unsplash
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ОАО РЖД решило запретить высадку животных без хозяев из электричек во всех пригородных компаниях. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников, чьи слова привело РИА «Новости».

Сейчас идет разработка внутренних документов с учетом порядка действий работников РЖД и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах питомцев без владельцев.

Запрет введут в 2024 году. Пока необходимо уточнить сроки, но много времени это не займет, подчеркнул Колесников.

Вопрос о правилах перевозки животных стал широко обсуждаться после высадки из поезда кота Твикса. РЖД запретила проводникам выгонять животных из поездов дальнего следования на улицу.

При этом история с Твиксом, которого проводница выбросила на мороз из вагона, оказалась не единственной. Примерно в то же время из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи. Собаку искали более шести дней.

РЖД Запреты Животные Поезда
29 мая 2024, 20:49
Доступ к статистике производства бензина закрыли в России
Pixabay
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Росстат перестанет публиковать статистику о производстве бензина. Такое решение Минэнерго приняло из-за геополитической ситуации. Об этом ведомство сообщило в беседе с ТАСС.

В Минэнерго заявили, что раскрытие информации о производстве бензина может послужить поводом для манипуляций недобросовестных участников рынка.

«Поэтому закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом», - сообщили в ведомстве.

Росстат продолжит публиковать данные о ценах на нефтепродукты, а также статистику по дизельному топливу.

Росстат 17 мая предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал. Рост валового внутреннего продукта ускорился до 5,4% в годовом выражении.

Статистика Топливо Бензин Россия Росстат Продукты
29 мая 2024, 19:26
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с раздеванием школьников в Воронеже
Unsplash
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Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения прав школьников, которых могли заставить раздеться перед ЕГЭ в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председателю СК представят доклад об обстоятельствах произошедшего. В рамках проверки ситуации дадут надлежащую правовую оценку.

Ранее в одной из воронежских школ выпускников, которые пришли сдавать ЕГЭ, заставили снять нижнее белье , чтобы пройти через рамку металлодетектора. В министерстве образования заявили, что изучат записи с камер видеонаблюдения и сделают выводы об обоснованности действий сотрудников.

ЕГЭ Школы Школьники Экзамены Образование

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