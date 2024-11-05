05 ноября 2024, 12:06

В немедленном уведомлении водителей-нарушителей красным сигналом не увидели смысла

РИА «Новости»
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Внесенный в Государственную думу законопроект о немедленном уведомлении водителей о нарушении ПДД красным световым сигналом не повлияет на повышение показателей безаварийности, а лишь усилит сумятицу на дорогах. Такое мнение 360.ru выразил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автором инициативы стал депутат Ярослав Нилов. Он предложил информировать водителей о допущенном нарушении ПДД красным сигналом, чтобы психологически упредить рецидивы. По словам парламентария, такая практика давно и успешно распространена за рубежом.

«Сомневаюсь, что это поможет. Когда какой-то красный сигнал появляется, то непонятно, кому именно он предназначается. Например, едет поток автомобилей, вдруг появляется какой-то красный сигнал. Я не знаю практики, чтобы где-то в другой стране появлялся сигнал при нарушении ПДД, не помню такого», - сказал Кадаков.

По мнению специалиста, подобную инициативу можно реализовать, только смысла в ней, по его убеждению, нет никакого.

Ранее Нилов предложил разрешить россиянам тонировать передние боковые стекла в автомобиле.

ПДД Машины Водители
05 ноября 2024, 12:35
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта по ремонту дорог в Ульяновской области
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба выявила картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при ремонте дорог в Ульяновской области. Общая сумма контрактов составила около 1,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ФАС.

«Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО „Гипростроймост“ и ООО „Кузоватовское ДРСУ“», - отметили в ведомстве.

Компании заподозрили в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по ремонту дорожного полотна в Ульяновской области. Сумма начальных контрактов составила 1,27 миллиарда рублей. Если ФАС докажет вину, компаниям грозят оборотные штрафы.

Ранее в ФАС отправили запрос на проверку детских тарифов на такси. Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что наличие детского кресла не может быть основанием для существенного удорожания услуги.

Штрафы Рубль ФАС России Дороги Нацпроекты
04 ноября 2024, 22:34
В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
РИА «Новости»
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Ростовские СМИ распространили информацию о проведенных в рабочем кабинете губернатора региона Василия Голубева обысках, но эти сведения не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказала она.

Четвертакова добавила, что Голубев сегодня провел торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, а после этого рабочие совещания. Кроме того, на 5 ноября у него также запланированы встречи и совещания.

До этого СМИ сообщили, что московские правоохранители провели обыск в рабочем кабинете Голубева, изъяв документы по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона.

Ранее губернатор Ростовской области объявил о своей отставке из-за перехода на другую работу. Его обязанности будет временно исполнять бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Россия Чиновники Полиция
04 ноября 2024, 21:34
«Чистка пошла». Силовики нагрянули с обыском к подавшему в отставку главе Ростовской области
РИА «Новости»
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Московские правоохранители нагрянули с обыском в рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее заявил, что переходит на другую работу. Об этом сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Обыски прошли в кабинете Голубева в здании регионального правительства 2 ноября.

«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», - сообщил источник журналистов.

В числе подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами оказались несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. После обысков силовики вынесли предупреждения, ограничившись беседой в кабинете.

Источник издания в региональном правительстве уточнил, что столичные силовики уже затребовали документацию по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона. Там вскрылись большие нарушения. Кроме того, перепроверяется документация, касающаяся денежных потоках во время строительства объектов к чемпионату миру 2018 года.

По словам источника в силовых структурах, по команде сверху поднимут и проверят все, что «долгие годы „находилось под покровом тайны“.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ростовской области бывшего гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

МВД РФ Коррупция Россия Чиновники Владимир Путин Полиция
04 ноября 2024, 20:46
Эрнст призвал не запрещать дипфейки в России
РИА «Новости»
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Директор Первого канала Константин Эрнст выступил с призывом не запрещать дипфейки, чтобы не навредить развитию технологий. Об этом он заявил на сессии «Будущее технологий» в рамках научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».

Эрнст выразил уверенность, что запретить дипфейки на законодательном уровне так же бессмысленно, как и плохую погоду. По его мнению, запрет негативно скажется на развитии технологий и сделает российские компании неконкурентоспособными на мировом рынке.

Глава Первого канала также пояснил, что дипфейк не отличается от фейка и юридически является частным случаем. Он отметил, что в России уже существует закон о фейках, который отлично работает.

В ходе выступления Эрнст также сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером.

Причиной такого мнения он назвал iPhone. По словам Эрнста, это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества».

Первый канал Дипфейк Технологии Константин Эрнст

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