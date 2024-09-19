В МВД заявили о нелегитимности контроля за экзаменами у мигрантов

По его словам, 25 марта во все 622 помещения, где проходили экзамены для иностранных граждан, направили сотрудников полиции, которые следили за ходом процедуры. Правоохранители в том числе проверяли данные мигрантов для выявления возможных подмен.

После этого МВД закрыло две трети площадок, где проводились экзамены. Также 25% мигрантов в тот день не сдали тест, рассказал Горовой «Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», - отметил он.

Ранее в Госдуме заявили, что внесут изменения в законопроект , связанный с вопросами знания мигрантами русского языка, их образования и социальной адаптации. Поправки представят в ближайшее время, заявила депутат Ирина Яровая.