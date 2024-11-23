23 ноября 2024, 00:58

В Мурманске началась продажа койко-мест в бомбоубежище

РИА «Новости»
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В Мурманске началась продажа койко-мест в бомбоубежище с запасом продуктов, воды и средств личной гигиены в расчете на 45 дней пребывания. Об этом сообщил Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Объявление появилось на «Авито», но после огласки исчезло с сайта. Предприимчивый мужчина предложил арендовать за 60 тысяч рублей гарантированное место в бомбоубежище в Октябрьском районе с застеленной кроватью, средствами гигиены, запасами воды и еды на 45 дней, а также продуктовым магазином.

Площадь укрытия составит 200 квадратных метров, в нем поселятся не больше 30 человек. Автор объявления указал адрес - улица Академика Книповича, 47. Там находится пятиэтажный четырехподъездный кирпичный дом 1969 года постройки.

Настоящие бомбоубежища создадут в Ленинградской области. Власти решили изымать и ремонтировать для этого углубленные подвалы.

Бизнес Мурманская область
22 ноября 2024, 18:19
Россиянка пожаловалась на попытки бывшего мужа — офицера НАТО отобрать ребенка
Global Look Press
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Сбежавшая из Греции вместе с сыном от избивавшего ее мужа россиянка заявила, что бывший супруг приехал в Россию, чтобы через суд получить разрешение на свидания с ребенком и вывоз его из страны на выходные. Об этом мать мальчика Наталья рассказала Telegram-каналу Mash.

Она пояснила, что познакомилась с будущим супругом в социальных сетях. Живущий в Греции кадровый военный ее впечатлил, и женщина решилась на брак.

После рождения сына муж стал избивать россиянку и угрожал забрать ребенка. Добиться развода Наталья смогла только через суд, который назначил совместную опеку.

Женщина заметила на теле ребенка травмы, которые появлялись каждый раз, как экс-супруг возвращал ей сына. Когда она попыталась лишить абьюзера родительских прав, получила массу угроз от родственников бывшего мужа. Испугавшись, вернулась в Россию, где через МВД добилась запрета на вывоз сына из страны.

Но просто так бывший супруг не сдался, приехал за ребенком и подал заявление в Щербинский суд.

Завербованная СБУ жительница Херсонской области ранее рассказала, что украинские силовики заставили ее собирать информацию под угрозой отобрать детей. В результате женщина добровольно сдалась ФСБ.

Суд Дети Военные Женщины Греция Россия
22 ноября 2024, 17:34
Футболки с надписью «Крепкий Орешник» распродали на Ozon менее чем за сутки
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Футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник», появившиеся на Ozon, полностью раскупили менее чем за сутки. Внимание на это обратил «Подъем».

Производитель пообещал изданию, что футболки вернутся в продажу в ближайшее время, ориентировочно уже 23 ноября.

Накануне Путин выступил с обращением , в котором, в частности, рассказал, что Россия испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности, получившую название «Орешник». Ею удалось поразить предприятие «Южмаш», располагающееся в Днепропетровске.

Председатель комитета Госдумы, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов пояснил, что проект ракеты получил такое название, чтобы никто не догадался о ее предназначении.

Владимир Путин Маркетплейсы Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 16:33
Глава Самарской области по ошибке выложил «голосовое» с критикой ХК «Лада»
РИА «Новости»
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Досадный промах при использовании мессенджером допустил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В его Telegram-канале появилось голосовое сообщение с критикой организации тренировок тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

Автор публикации с голосом руководителя региона поделился впечатлениями от посещения спортивного зала базы команды. Особенно сильной критике он подверг тренажеры, которые оказались не только старыми, но и в недостаточном количестве. Спустя некоторое время запись из Telegram-канала Федорищева исчезла.

Сам губернатор в комментарии Mash признал ошибку и заявил, что сообщение отправлял главе областного правительства Дмитрию Яковлеву, но случайно опубликовал в своем канале.

Аккуратней пользоваться Telegram призвали россиян специалисты по кибербезопасности. Они пояснили, что в последнее время мошенники стали чаще перехватывать аккаунты для последующих рассылок по контактам фишинговых ссылок под видом подарочной подписки Telegram Premium.

Мессенджеры Telegram Россия
22 ноября 2024, 15:25
Путин сохранил высокий уровень доверия россиян
РИА «Новости»
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Подавляющее большинство россиян положительно оценили деятельность президента России Владимира Путина и позитивно ответили на вопрос о доверии российскому лидеру. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Авторы исследования уточнили, что опрос респондентов провели в период с 11 по 17 ноября 2024 года. Уровень одобрения решений Путина составил 75,5%, показатель доверия за неделю не изменился и остался на уровне в 78,8%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 52% опрошенных, в этом показателе глава правительства прибавил 0,2%. Также на 1,1% вырос уровень доверия к Мишустину - до 52,0%.

Правительство в рейтинге оценки работы потеряло 0,2%. Этот показатель остановился на уровне в 49,8%.

Среди политиков самый большой рост в рейтинге доверия оказался у лидера КПРФ Геннадия Зюганова: прибавка в 2,4% вывела его в лидеры с результатом 33,5%. На втором месте по популярности - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Но, несмотря на рост в 1,2%, он остался на третьей строчке с результатом 23,1%, уступив главе партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронову, который получил 27% голосов респондентов. На последнем месте с сохранившим показатели прошлого опроса в 8,9% остался глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Проведенный на этой неделе опрос ВЦИОМ показал, что около 79% россиян считают себя счастливыми людьми. Авторы исследования пояснили, что рассчитали показатель из суммы положительных и отрицательных ответов. Полученный результат оказался на семь пунктов выше, чем три года назад.

ВЦИОМ Госдума РФ Опросы Россия Владимир Путин Михаил Мишустин

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