В Москве запустили международное патриотическое движение «Победа 9/45»

«Если на секунду дать слабину, если на секунду забыться и как-то отодвинуть этот праздник, начнутся те тектонические сдвиги и процессы, связанные с возрождением нацизма, все те процессы, которые мы видим сегодня, к сожалению, на Украине», - сказал зампредседателя Госдумы РФ Борис Чернышов.

О ситуации в Молдавии рассказал лидер молдавской оппозиции, член попечительского Совета АНО «Евразия» Илон Шор. По его словам, нынешнее руководство страны не заинтересовано в поддержании памяти о победе СССР над гитлеровской Германией. При этом он считает, что эра прозападных политиков, которые финансировались американской организацией USAID, уже близка к завершению.

«Сегодня те пособники фашизму, которые финансировались благодаря этой организации, будут у края пропасти», - подчеркнул он.

В проекте участвуют 10 стран из СНГ и Балкан. В программе исторические реконструкции и концерты, а также съемка фильма о подвиге народов Европы, уничтоживших нацизм в 1945 году.

Все желающие могут присоединиться к движению на сайте Оргкомитета «Победа 9/45» или через соцсети.