В Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма

Территорию цеха на юго-западе Москвы проверил Роспотребнадзор. Там, в том числе, производили салат из фасоли «Лобио», заразивший ботулизмом сотни клиентов компании. Сотрудники цеха не предоставили инспекторам документы, подтверждающие качество и безопасность изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции.

«Помещения цехов и технологическое оборудование содержатся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (уборка и дезинфекция помещений и оборудования надлежащим образом не проводилась, напольное покрытие загрязнено во всех цехах, на технологическом оборудовании следы грязи и жира) и другие», - добавили в ФССП.

По данным ведомства, суд признал компанию виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и постановил приостановить деятельность на 90 суток.

Судебные приставы опечатали помещения цеха. В случае нарушения постановления суда руководству компании грозит уголовная ответственность.

Более 300 человек по всей России попали в больницы из-за ботулизма. Все они заразились опасной болезнью, заказав в службе доставки салат «Лобио» с фасолью. По информации на пятницу, 28 июня, в больницах оставались более 100 заразившихся. Один из пострадавших - 21-летний студент - умер от ботулизма.