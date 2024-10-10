В Москве вынесли 140 тысяч штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона
Москва первой из российских регионов начала наказывать водителей за новый вид нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил «Коммерсант».
Речь идет о штрафе за проезд по проспекту Багратиона. Эта дорога стала платной, поэтому теперь автомобилисты должны самостоятельно оплачивать проезд при заезде на нее.
Соответствующие изменения вступили в силу с начала сентября, по состоянию на 6 октября суммарно водителям выписали 140 тысяч штрафов.
Регионы до недавнего времени не имели возможности самостоятельно принимать подобные нормативные правовые акты. С сентября 2024 года субъекты РФ получили соответствующие полномочия.
Ранее ГИБДД предложила ввести новые ограничения для водителей. В частности, им запретят удлинять раму автомобиля в кустарных условиях.