В Москве стартовала девятая благотворительная лыжня «Линия жизни»

Деньги, собранные в рамках мероприятия, направят на лечение подопечных фонда «Линия жизни», страдающих тяжелыми заболеваниями. Как рассказал операционный директор фонда Сергей Горбов, организация оказывает высокотехнологичную помощь детям, а также приобретает новейшее оборудование и финансирует восстановительное лечение.

«Как здорово!» - воскликнула 10-летняя девочка, посмотрев на лыжню.

Она пришла на мероприятие вместе с родителями. Мать девочки рассказала «360», что ее дочь борется с врожденным заболеванием - каппилярной мальформацией правой стороны лица. С фондом они сотрудничают с 10 месяцев, он им очень помогает.

«Поэтому мы всячески стараемся поддержать спортсменов, которые сегодня стартовали и так же помогают таким же нуждающимся детям, как мы», - заявила женщина.

Трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам Полина Кальсина призналась, что уже не первый раз участвует в благотворительных забегах.

«Это всегда очень мотивирует, заряжает», - рассказала спортсменка, добавив, что люди потом начинают помогать другим и без забегов.

Всего на старт вышли более 200 участников, каждому из которых на старте вручили памятные медали, а лучших наградили подарками.

Сам фонд существует уже 20 лет. За это время удалось спасти 70 тысяч детей. Средства, полученные с регистрационных сборов участников этой лыжни, перечислят на лечение мальчика с поражением центральной нервной системы.