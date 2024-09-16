16 сентября 2024, 23:04

В Москве самокатчика оштрафовали на крупную сумму за езду вдвоем

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Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» оштрафовал клиента за езду вдвоем на одном самокате. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сервис кикшеринга „МТС Юрент“ списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту», - передало агентство заявление пресс-службы компании.

В сервисе отметили, что поддерживают инициативу столичного департамента транспорта, поэтому увеличили штраф за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.

Данные о нарушении «МТС Юрент» получил от консультанта безопасности. Потом установили аккаунт пользователя и выписали ему штраф.

Ранее похожая ситуация случилась с другим самокатчиком. Сервис «Яндекс Go» оштрафовал клиента за передачу транспорта несовершеннолетнему. Данные о случившемся передал очевидец, сфотографировавший трех подростков во время поездки.

Штрафы Рубль Дети Яндекс 1 сентября Москва
16 сентября 2024, 20:38
«Я в шоке, в ужасе». Женщина родила ребенка после аборта и неправильного диагноза
Unsplash
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Жительнице Ростова-на-Дону Валентине врачи ошибочно поставили диагноз «замершая беременность» и направили ее на аборт. После операции она почувствовала себя плохо и прошла лечение антибиотиками. Оказалось, что все это время женщина была беременна здоровым ребенком и в итоге родила мальчика, рассказала она 360.ru.

Ошиблись с диагнозом Горожанка подала в суд на три организации: БСМП-2, женскую консультацию поликлиники № 1 и медцентр «Юг-МедТранс». Она выиграла судебную тяжбу, ей назначили компенсацию в 250 тысяч рублей.

Женщина объяснила, что в медицинском центре ей поставили неправильный диагноз - «замершая беременность», вслед за чем ошибки стали делать врачи уже в других организациях.

«Гинеколог в женской консультации осмотрела меня в кресле, подтвердила, что у меня эмбрион нежизнеспособный, выписала направление на аборт в больницу скорой медицинской помощи», - рассказала она.

Жительница Ростова-на-Дону прошла УЗИ, но врач подтвердил, что сердцебиения у эмбриона нет. В тот же день пациентке сделали аборт и проверили результаты с помощью гистероскопа.

«Сутки я там находилась, контрольное УЗИ мне не сделали. Они сказали, что необходимости в этом нет, так как гистероскоп - это очень точное исследование, позволяющее убедиться в том, что все удалено благополучно», - добавила женщина.

Родила после аборта Спустя некоторое время она почувствовала недомогание и снова обратилась к гинекологу. Врач осмотрела Валентину и поставила ошибочный диагноз - «воспаление матки», при котором необходимо принимать антибиотики. После курса лечения женщина обратилась в частный медцентр, где ей сделали УЗИ.

«Я приезжаю в мае в этот частный центр. Только датчиком касается живота врач, на монитор выводится изображение. И что я там вижу? Человека с руками и ногами», - рассказала она.

Валентина на тот момент уже имела двух детей, и новость о новой беременности после аборта и лечения антибиотиками повергла ее в состояние шока.

«Это было уже 14,5 недели. Я в шоке, в ужасе. Я тогда просто хотела выйти и кричать на весь мир», - призналась она.

Несмотря на все произошедшее, женщина родила здорового мальчика. Его назвали Арсений. Валентина объяснила, что подала в суд на медицинские организации не ради денег, а потому что в ответ на призыв о помощи она получила от них хамство и циничное отношение.

«Если бы ко мне по-человечески отнеслись, прониклись, посочувствовали, я бы, возможно, и не начала все эти судебные тяжбы. Но ко мне отнеслись как к биологической массе, как к биомусору», - объяснила она.

Ранее жительница Великобритании родила своего сына дважды. Врачи обнаружили у ребенка патологию на 27-й неделе беременности. Плод извлекли из матки, устранили дефекты и поместили обратно.

Дети Врачи Женщины
16 сентября 2024, 14:33
Подмосковье оказалось почти в конце рейтинга по затратам населения на ЖКУ
Global Look Press
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Московская область оказалась почти в конце рейтинга по затратам населения регионов России на жилищно-коммунальные услуги. Список составило РИА «Новости».

По данным аналитиков, среднестатистическая семья в Подмосковье тратит на ЖКУ около 6,2 тысячи рублей в месяц, или 10,8% от всех потребительских расходов.

Дороже всего коммунальные услуги обошлись жителям Магаданской области - более 10 тысяч рублей. Дешевле всего - населению Калмыкии.

Работникам сельских учреждений образования, культуры и спорта в Подмосковье ранее напомнили о компенсации за оплату ЖКУ. Этой возможностью по состоянию на конец августа воспользовались более 160 тысяч человек.

Рубль ЖКХ Рейтинги
16 сентября 2024, 07:25
Стала известна новая схема обмана абонентов сотовой связи
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Мошенники начали звонить абонентам под видом операторов и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом сообщило РИА «Новости».

В «Билайне» рассказали, что злоумышленники просят жертв перевести им деньги для «гарантии подключения» тарифа. Представитель компании в качестве примера привел случай, когда мошенники предложили клиенту подключить тариф со скидкой 50% и автоматическим продлением каждые два месяца. Аферисты потребовали от абонента перевести им деньги сразу за два месяца, а после получения средств удалили чат.

В «Билайне» посоветовали не доверять незнакомым людям и проверять данные о тарифах на официальных ресурсах.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», - добавили компании.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники создают фальшивые мобильные приложения для отслеживания физической активности. Через такие платформы злоумышленники могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным пользователей.

Мошенничество
15 сентября 2024, 23:56
Названы четыре способа предотвратить развод
Unsplash
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Общение с партнером, снижение тревожности и работа над собой помогут пройти семейный кризис и спасти брак. Об этом Пятому каналу заявила ведический астролог Анна Пицхелаури.

Первым делом она посоветовала супругам определить, как долго может продлиться кризисная ситуация, которая привела к разладу. Вторым шагом, по словам астролога, должно стать самосовершенствование каждого из партнеров.

«Работа с самим собой. Одним из важных факторов достижения счастья в партнерстве является самодостаточность и полноценность в отдельности каждого из супругов. Супруги не половинки, дополняющие друг друга», - сказала она.

Пицхелаури назвала третьим важным этапом принятие, что не все в жизни человека случается по его воле, и смириться с этим. Для того, чтобы снять тревожность, астролог призвала прекратить растворяться в партнере, стать полноценной личностью и избавиться от страха разрыва отношений. Последним средством она назвала откровенное проговаривание чувств и проблем.

Одним из самых обсуждаемых в России разводов стало расставание основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом. В середине сентября в Савеловском суде Москвы прошло заседание, на которое не явился ни один из супругов.

Семья Отношения Громкие разводы Астрология

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