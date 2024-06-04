04 июня 2024, 10:22

В Москве началась церемония прощания с полярником Чилингаровым

РИА «Новости»
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Утром 4 июня в Москве началась церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его тело доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, сообщили «Известия».

Гроб привезли незадолго до отпевания, которое запланировали в 09:00. В Преображенскую церковь доставили венки от президента России Владимира Путина, бывшего лидера Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Среди гостей - председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

После полудня пройдет траурная церемония. Затем Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Исследователь умер 1 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Выражая соболезнования, Путин назвал его человеком-легендой и отметил вклад в отечественную науку.

Депутаты Ученые Москва
04 июня 2024, 10:03
Лаборатория MARMA представит собственные цифровые разработки на ПМЭФ
РИА «Новости»
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Лаборатория актуальных технологий MARMA представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3D-аватар с искусственным интеллектом Марти. Об этом сообщила пресс-служба"Росконгресса».

Марти способен ответить на любые вопросы про программу и историю ПМЭФ, а также лабораторию и дополненную реальность MARMA. На стенде можно узнать о развитии цифровых технологий в России, успешных примерах их реализации, получить готовые идеи для применения интерактивных механик в образовании и бизнесе.

Также MARMA представит интерактивную AR-карту регионов России, в которой технологии дополненной реальности объединили культурные традиции и экономические достижения всех 89 регионов нашей страны.

При помощи сервиса MARMA в карту внедрены видеоролики о богатствах природных ресурсов, уникальных региональных предприятиях и брендах, ценностях культурного и исторического наследия, инвестиционном и туристическом потенциале каждого субъекта.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Свое участие в предстоящем форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран.

Лаборатория актуальных технологий MARMA представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3D-аватар с искусственным интеллектом Марти. Об этом сообщила пресс-служба \"Росконгресса».

Санкт-Петербург Бизнес Технологии ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 10:00
Отечественные разработки представили на выставке для добывающей промышленности
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Разработки для горнодобывающей промышленности были представлены на международной выставке «Уголь России и майнинг — 2024». Среди них — подмосковные масла производства «Газпромнефть — смазочные материалы». Участие в форуме, проходящем в Новокузнецке, принимают свыше 600 компаний из шести стран. Ведущие эксперты отрасли познакомились с характеристиками продукции, созданной в том числе полностью из отечественных компонентов, а также предлагаемыми цифровыми решениями.

Трансмиссионные, гидравлические и моторные масла, охлаждающие жидкости, пластичные смазки и другая продукция, произведенная на заводах компании во Фрязине Московской области и Омске, применяются на ключевых предприятиях России и стран СНГ. Ассортимент смазочных материалов для добывающей отрасли включает более 60 наименований.

Рецептуры помогают повысить ресурс работы высоконагруженных машин, защиты узлов экскаваторов, карьерных самосвалов и другой техники, а также специализированного оборудования, эксплуатируемого в том числе в суровых климатических условиях.

Российские потребители активно используют всесезонные моторные масла увеличенного интервала замены - продукция уже прошла испытания на самосвалах. Линейка компании для угольной промышленности, помимо прочего, представлена современными трансмиссионными маслами для карьерной техники и многоцелевыми пластичными смазками для сверхвысоких нагрузок.

«Одной из технологических новинок, представленных на выставке, стало синтетическое трансмиссионно-гидравлическое масло для тяжелой карьерной, специальной и внедорожной техники. Оно обеспечивает эффективную работу даже в суровых климатических условиях и по своим характеристикам является уникальным для отечественного рынка. Еще один востребованный продукт - всесезонное моторное масло увеличенного интервала замены, высокое качество которого подтвердили недавние испытания на самосвалах. В нашем арсенале также имеются современные трансмиссионные масла для карьерной техники и многоцелевые пластичные смазки, выдерживающие сверхвысокие нагрузки, - и это лишь малая часть продуктовой линейки „Газпромнефть-СМ“ для угольной промышленности», - отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы».

Смазочные материалы российского производителя используются практически во всех отраслях промышленности Кузбасса, сообщил Леонид Старосвет, заместитель председателя правительства Кемеровской области - Кузбасса, министр промышленности и торговли региона. На основе соглашения с компанией «Газпромнефть» от 2020 года предприятия стабильно получают отечественные масла и смазки, а также современные цифровые сервисы.

«Кемеровская область - динамично развивающийся индустриальный регион. Исторически он ассоциируется с добычей угля, но современная экономика гораздо более сложна и разнообразна - перед нами стоит стратегическая задача по ее дальнейшей диверсификации. Мы занимаемся преобразованием угольно-промышленного комплекса, модернизируем химические, машиностроительные и металлургические производства. Реализовать все эти масштабные цели невозможно без надежных бизнес-партнеров», - подчеркнул Старосвет.

Выставки Россия Экономика Промышленность
04 июня 2024, 09:40
Сессия «Еда как лекарство» вошла в программу форума «Лекарственная безопасность»
РИА «Новости»
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Экспертную дискуссию «Еда как лекарство» включили в программу форума «Лекарственная безопасность», который пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса».

Организаторами форума выступит «Росконгресс» при поддержке комитета по охране здоровья Госдумы и Министерства образования Российской Федерации.

Модератором сессии выступит исполнительный директор группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов.

«Мы много инвестируем в клеточное питание и биотехнологии. Это новый и сложный для нас рынок, но самый вдохновляющий среди того, чем мы занимаемся. Это дает нам надежду на переосмысление представлений о здоровье и его связи с тем, что мы едим», - сказал он.

В «Росконгрессе» добавили, что в период с 2010 по 2030 год лечение избыточного веса и последующих связанных с ним хронических заболеваний обойдется мировой экономике свыше 30 триллионов долларов. Поэтому государству, научному сообществу и лидерам пищевой промышленности важно объединить усилия в снижении распространения социально значимых болезней и формировать рынок здорового питания Участники дискуссии обсудят, как современная наука определяет сбалансированное питание и здоровую еду, как инновации пищевой промышленности нацелены на обеспечение потребителей полезными и питательными продуктами.

Ранее стала известна программа ПМЭФ-2024. Свое участие в предстоящем форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран.

Еда Питание Промышленность ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 09:39
Появился официальный журнал ПМЭФ
РИА «Новости»
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Фонд «Росконгресс» издал официальный журнал Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Журнал распространяется на площадке ПМЭФ, рейсах «Аэрофлота» и в поездах «Сапсан», электронную версию можно скачать на сайтах форума и Фонда «Росконгресс».

Центральным материалом выпуска стала статья «Формирование новых точек роста - основа многополярного мира». В ней рассказывается о глобальных политических и экономических изменениях, а также о роли России в этих процессах. В номере подчеркивается растущее влияние объединения БРИКС, которое продолжает расширяться и является единственным кандидатом на роль переходной структуры к многополярному миру. Отдельную статью авторы посвятили Оману и перспективам развития отношений с этой страной - гостем ПМЭФ.

В качестве еще одного важного материала, опубликованного в журнале, можно выделить эксклюзивное интервью патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подробно рассказал журналистам о христианском начале в экономике, отношении Церкви к богатству и меценатству, а также о православной корпоративной культуре.

Также авторы опубликовали интервью рок-легенды - музыканта Вячеслава Бутусова. В нем он высказал мнение о современной музыке и рассказал о своем творческом поиске.

Читателей журнала познакомят и с другими интересными темами. В номер поместили материалы о реализации нацпроектов, городах будущего, отечественном автопроме, киноиндустрии и высоких технологиях. Большой раздел в журнале также отвели Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ обсудят развитие современных технологий здоровьесбережения. Участники проведут дискуссию об инновационных методах измерения биологического возраста.

Санкт-Петербург Россия ПМЭФ-2024

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