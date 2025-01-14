14 января 2025, 13:15

В Москве мужчина снял видео с брошенным в электричке псом и столкнулся с хейтом

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В Москве мужчина столкнулся с негативными комментариями в социальной сети после того, как не смог найти хозяев для брошенной кем-то собаки в электричке. Об этом он рассказал 360.ru.

Житель столицы по имени Аркадий объяснил, что утром 11 января ехал на работу в Москву на электричке. В вагоне увидел забившуюся в угол собаку, рядом с которой лежал пакет с заветренным кормом и открытая пачка пеленок.

«Скорее всего, у собаки была проблемы с ногами. Попытался найти кого-то из знакомых, кто встретит собаку на Ярославском вокзале и забрать ее, ни у кого не получилось», - отметил он.

Аркадий снял пса на видео, чтобы привлечь небезразличных людей, у которых есть возможность забрать питомца. Однако пользователи Сети обвинил мужчину в том, что он не взял пса к себе.

«А сам я ехал на работу, где нахожусь на испытательном сроке. Вряд ли начальство одобрило бы мой поступок. Опоздать тоже не мог. Еще один мужчина в вагоне гладил собаку, пытался поднять, она его цапнула. Я к собакам отношусь с осторожностью», - объяснил он.

Ранее жильцы одного из ЖК в Петербурге смогли забрать пса у жестокого хозяина. Мужчина регулярно избивал животное.

Соцсети Собаки Животные Мужчины
14 января 2025, 04:09
Суд в Москве обязал мэрию приобрести жилье женщине, родившейся в ссылке
Unsplash
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Пресненский районный суд Москвы обязал департамент городского имущества (ДГИ) столицы предоставить пенсионерке Елизавете Михайловой, родившейся в ссылке, социальную выплату на приобретение жилья. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е.С. и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора», - рассказал собеседник агентства.

Отец женщины в 1930-е годы работал в Азербайджане по дипломатической линии. Тогда он получил жилье рядом со станцией Вешняки. Но в 1937 году его арестовали за участие в контрреволюционной организации, осудив на восемь лет. Михайлова родилась в месте его ссылки.

По словам женщины, власти много раз отказывали ей в первоочередном праве на квартиру в городе, где ее родители жили до ареста, пока к делу не подключилась столичная прокуратура.

Суд удовлетворил исковые требования пенсионерки и надзорного ведомства к ДГИ, обязав мэрию Москвы обеспечить женщину жильем.

Ранее эксперт по недвижимости Анна Дягилева рекомендовала покупателям жилья зачислять деньги только на эскроу-счет , чтобы в случае остановки стройки вернуть средства.

Суд Прокуратура РФ Пенсионеры Женщины Россия Москва Квартиры
14 января 2025, 02:19
Суммы растут. За что могут оштрафовать собственников жилья в 2025 году
Freepik
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Россиян в 2025 году смогут оштрафовать за нарушение пожарной безопасности в многоэтажном доме, неуплату налогов с продажи квартиры, неправильную эксплуатацию газового оборудования и самовольную замену радиаторов. Об этом РБК рассказали юристы и эксперты.

Условия использования жилья и недвижимости ужесточили.

С начала года увеличился штраф за нарушение пожарной безопасности. Если раньше собственник квартиры мог быть оштрафован до 10 тысяч рублей, то в этом году сумма денежного взыскания может достигать 15 тысяч рублей.

Жителям многоквартирных домов запрещено загромождать пожарные люки на балконах и хранить в квартирах легковоспламеняющиеся жидкости. Также они должны заботиться об общедомовом имуществе.

«Более того, от пяти тысяч до 15 тысяч рублей штрафа грозит собственникам, которые захотят изменить направление открывания входной двери. Это важно, если случится пожар и дело дойдет до эвакуации граждан», - заявил президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев.

В случае самовольной замены радиатора собственнику придется заплатить 800 рублей штрафа. При ненадлежащей эксплуатации газового оборудования - от 10 до 15 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, выросли санкции за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости, что связано с введением прогрессивной шкалы налогообложения в стране. Таким гражданам штраф рассчитают в размере 40% от суммы подлежащего уплате налога.

Ранее водителей предупредили о штрафе за наличие антистатической ленты на машине.

Штрафы Россия Недвижимость
14 января 2025, 00:31
Первое полнолуние 2025. Чем опасна злая Волчья Луна
Freepik
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Первое и одно из самых значимых полнолуний в 2025 году, называемое Волчьей Луной, выпало на Старый Новый год — 14 января. О том, как это мистическое явление может изменить жизнь человека, что можно и нельзя делать в этот период — в материале 360.ru.

Ежемесячно Луна проходит четыре ключевые фазы: новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. Каждая из них оказывает особенное влияние на окружающий мир.

При этом одной из самых сильных лунных фаз считается полнолуние, первое из которых в этом году наступит в ночь на 14 января, достигнув точки наибольшей яркости в 01:27 по московскому времени. Спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Близнецы рядом с Марсом и звездой Поллукс. Его будет видно полностью в течение суток с этого момента. В ночь с 14 на 15 января она переместится в созвездие Рака.

Американские индейцы называли полную январскую Луну «волчьей», заметив, что эти хищники становились особенно активы в этот период. Волки регулярно выходили на охоту и часто выли на нее, поэтому люди старались избегать ночных прогулок.

Также первое полнолуние называли Гусиной или Медвежьей Луной, а у европейцев оно получило название первой Луны после Йоля.

По словам астрологов, это явление связано с максимальным подъемом энергии, причем это касается и положительных, и негативных эмоций.

Во время Волчьей Луны у самых чувствительных людей могут обостриться хронические заболевания и тревожность, кардинально измениться психоэмоциональное состояние. Но при этом это наилучшее время, чтобы пересмотреть образ жизни и завершить рабочие процессы.

Людям рекомендуется осознать свои желания, обдумать, какие мечты они хотят осуществить и каким способом, причем конкретизировать свои цели и расставить приоритеты. Если говорить о запретах, то не стоит стричь волосы, проводить хирургические операции и косметологические процедуры Ранее россияне смогли увидеть самое большое Солнце в этом году.

Луна Астрология Гороскопы
13 января 2025, 19:06
Десерт со стеклом. «ДэнБош» сняли с продажи во «ВкусВилле» после жалобы
РИА «Новости»
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Продажи десерта «ДэнБош» из магазина сети «ВкусВилл» временно приостановили в Москве после информации о попадании в кейс-торт куска стекла. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе продуктового ретейлера.

В столичных Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что покупательнице из Москвы в десерте попалось стекло. При этом упаковка кейс-торта не была повреждена или вскрыта.

Во «ВкусВилле» уточнили, что девушка обратилась с жалобой 10 января. Курьер забрал упаковку, в которой нашли фрагмент, однако это был кусочек пластика.

В магазине заявили, что стекло на производстве не используется. После этого было принято решение приостановить продажи десерта до выяснения всех обстоятельств.

«Основная задача - выявить возможные риски, связанные с целостностью упаковки», - отметили в торговой сети.

В последних числах декабря «ВкусВилл» временно приостановил реализацию пельменей «Мясное ассорти» после информации об отравлении двух детей. В результате проверки Роспотребнадзор выяснил, что в пельменях была бактерия сальмонелла.

Магазины Курьеры Москва

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