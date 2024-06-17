17 июня 2024, 11:58

В Москве и Подмосковье ждут черноморский циклон. Он принесет грозы и порывистый ветер

РИА «Новости»
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Желтый уровень погодной опасности до утра 19 июня объявили в Москве и Московской области. Грозы, дожди и порывистый ветер в столичный регион принесет южный черноморский циклон, объяснил в беседе с 360.ru синоптик Александр Ильин.

«Ожидается и порывистый ветер - до 15-17 метров в секунду. Пройдет приличный дождь. За два дня выпадет от 20 до 30 процентов месячной нормы осадков», - уточнил эксперт.

В среду, 19 июня, циклон уйдет. После этого, по словам Ильина, погоду в области начнет определять промежуточный гребень с юго-запада. Температура воздуха подрастет до +26…+28 градусов.

«В четверг, 20 июня, влияние гребня завершится. Погоду будет определять ложбина, но уже с северо-запада. Она принесет в Москву не только дожди, но и похолодание», - предупредил собеседник 360.ru.

Дожди при этом будут носить кратковременный характер и пройдут местами. В пятницу, 21 июня, похолодает до +18…+23 градусов.

«В четверг тоже будет плотный ветер - до 6-11 метров в секунду. Холода особо не будет, да, в пятницу похолодает, но не замерзнем», - заключил специалист.

Предупреждение о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня в Москве и Московской области из-за грозы ранее опубликовал Гидрометцентр «Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - следует из сообщения на сайте учреждения.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
17 июня 2024, 11:52
В России предложили обязать все госучреждения вывешивать национальный флаг
РИА «Новости»
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В России необходимо в обязательном порядке водружать национальный флаг не только над школами, но и над всеми государственными учреждениями. Такую инициативу на рассмотрение правительства предоставил депутат Госдумы Сергей Колунов. Копия письма появилась в распоряжении 360.ru.

«Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда мы идем по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает», - сказал он.

Депутат напомнил, что в России уже обязали образовательные учреждения вывешивать флаг страны на фасаде здания или на своей территории. Он предложит кабмину распространить эту практику на госучреждения.

«Сейчас размещение флага на госучреждениях является правом, а не обязанностью. Пора это исправить», - сказал парламентарий.

В 2022 году в школах ввели традицию поднимать флаг России под звуки гимна. Президент Владимир Путин одобрил эту инициативу.

Госдума РФ Депутаты Россия Чиновники Патриотизм
17 июня 2024, 11:32
Руководство работой ФМБА перешло президенту России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения правительству страны. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», - следует из текста документа.

Таким образом ФМБА вышло из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит кабмин.

В структуру ФМБА входят свыше 300 подведомственных медицинских организаций и порядка 2,5 тысячи объектов здравоохранения, отметили «Известия».

В мае Путин подписал указ о переходе в подчинении президента Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения правительству страны.

Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Правительство РФ
17 июня 2024, 10:00
Поездки по твоим правилам в Москве с Drivee
Freepik
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Каждый третий житель в Москве пользуется услугами такси хотя бы один раз в неделю. И люди привыкли, что поездки проходят по правилам агрегаторов, которые решают за них, на каком автомобиле, с каким водителем, а главное, по какой цене поедет пассажир.

Впрочем, с недавних пор у жителей Москвы появилась возможность ездить по своим правилам - в городе теперь работает Drivee.

Drivee - это приложение для городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Как это работает Пассажир сам указывает цену, которую готов заплатить за поездку при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость за выбранный маршрут. Дальше - очередь водителей. Если цена и маршрут их устраивают, они откликаются на предложение. Или предлагают свою цену. Пассажир выбирает из тех, кто откликнулся, по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и цене.

В комментариях к заказу можно оставить любое пожелание к поездке, например, вам понадобится детское кресло, вы поедете с животным или к месту подачи какой-то особенный подъезд.

А если что-то пойдет не так? Безопасность - один из основных приоритетов Drivee. Водители проходят проверку, а их рейтинг - отражение качества услуг.

Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса. Еще есть возможность отправить свои геометки родным, чтобы отслеживать автомобиль в реальном времени по карте. Передать можно любым удобным способом: через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.

Бонусы для водителей Водители, сотрудничающие с Drivee , сами решают, сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Кто-то любит ездить только по своему району, а кто-то выбирает длинные поездки, которые стоят дороже, но возишь меньшее количество людей. Кто-то ездит только в час пик, а кто-то - по ночам. То есть это может быть и основным делом, и дополнительным источником дохода.

Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки, так что своим доходом тоже можно управлять. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

И, самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций и предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.

Хорошие люди возят хороших людей Отличительной особенностью Drivee является саморегулируемое сообщество пользователей - ведь водители и пассажиры оценивают друг друга после каждой поездки и могут оставлять комментарии друг о друге. И эта оценка объективна настолько, насколько это вообще возможно.

Пользователи выбирают друг друга не только по цене, но и по рейтингу, который, в свою очередь, формируется из этих оценок. И если рейтинг водителя высок, то его чаще будут выбирать пассажиры, и это напрямую влияет на доход. А пассажир с высокой оценкой получает больше шансов не только уехать по своей цене, но и в целом большее количество предложений. Высокий рейтинг – это определённый кредит доверия участников поездки.

Рейтинг - еще и отражение безопасности услуг конкретного водителя и характера пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надежных водителей, а водители - бесконфликтных и безопасных пассажиров.

Вот и выходит, что в Drivee хорошие люди возят хороших людей.

Приложение доступно для скачивания App Store , Google Play и AppGallery.

Доходы Правила Рейтинги Водители Москва
17 июня 2024, 08:48
Студентам-очникам предложили дать бесплатный проезд в транспорте
РИА «Новости»
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Законопроект о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения внесли на рассмотрение в Госдуму. Над документом работала группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщило РИА «Новости».

«И так небольшая стипендия у студентов, по сути, уходит на проезд до университета и между корпусами, часто разбросанными по городу. Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары», - отметил Слуцкий в беседе с агентством.

По словам политика, он часто проводит встречи со студентами в разных регионах, и молодые люди неоднократно указывали на эту проблему. Бесплатный проезд для них станет действенной мерой поддержки, выразил уверенность Слуцкий. Помимо этого, продолжил он, это поможет сохранить семейный бюджет многим родителям.

«Мы обязаны создавать условия, чтобы выпускники были подготовленными специалистами, а не тратили учебное время на поиск подработки», - подчеркнул собеседник РИА «Новости».

Изменение предлагают внести в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Студенты

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