В Москве и Подмосковье ждут черноморский циклон. Он принесет грозы и порывистый ветер

Каждый третий житель в Москве пользуется услугами такси хотя бы один раз в неделю. И люди привыкли, что поездки проходят по правилам агрегаторов, которые решают за них, на каком автомобиле, с каким водителем, а главное, по какой цене поедет пассажир.

Впрочем, с недавних пор у жителей Москвы появилась возможность ездить по своим правилам - в городе теперь работает Drivee.

Drivee - это приложение для городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Как это работает Пассажир сам указывает цену, которую готов заплатить за поездку при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость за выбранный маршрут. Дальше - очередь водителей. Если цена и маршрут их устраивают, они откликаются на предложение. Или предлагают свою цену. Пассажир выбирает из тех, кто откликнулся, по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и цене.

В комментариях к заказу можно оставить любое пожелание к поездке, например, вам понадобится детское кресло, вы поедете с животным или к месту подачи какой-то особенный подъезд.

А если что-то пойдет не так? Безопасность - один из основных приоритетов Drivee. Водители проходят проверку, а их рейтинг - отражение качества услуг.

Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса. Еще есть возможность отправить свои геометки родным, чтобы отслеживать автомобиль в реальном времени по карте. Передать можно любым удобным способом: через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.

Бонусы для водителей Водители, сотрудничающие с Drivee , сами решают, сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Кто-то любит ездить только по своему району, а кто-то выбирает длинные поездки, которые стоят дороже, но возишь меньшее количество людей. Кто-то ездит только в час пик, а кто-то - по ночам. То есть это может быть и основным делом, и дополнительным источником дохода.

Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки, так что своим доходом тоже можно управлять. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

И, самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций и предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.

Хорошие люди возят хороших людей Отличительной особенностью Drivee является саморегулируемое сообщество пользователей - ведь водители и пассажиры оценивают друг друга после каждой поездки и могут оставлять комментарии друг о друге. И эта оценка объективна настолько, насколько это вообще возможно.

Пользователи выбирают друг друга не только по цене, но и по рейтингу, который, в свою очередь, формируется из этих оценок. И если рейтинг водителя высок, то его чаще будут выбирать пассажиры, и это напрямую влияет на доход. А пассажир с высокой оценкой получает больше шансов не только уехать по своей цене, но и в целом большее количество предложений. Высокий рейтинг – это определённый кредит доверия участников поездки.

Рейтинг - еще и отражение безопасности услуг конкретного водителя и характера пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надежных водителей, а водители - бесконфликтных и безопасных пассажиров.

Вот и выходит, что в Drivee хорошие люди возят хороших людей.

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