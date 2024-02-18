18 февраля 2024, 01:17

В Москве арестовали трех участников несогласованных акций

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Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников несанкционированных акций в столице. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток», - заявили в суде.

Их обвинили в неповиновении полиции.

Ранее прокуратура Москвы предостерегала россиян от участия в массовых акциях. Предупреждение появилось после распространения в социальных сетях призывов выйти на подобное мероприятие. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона. Жителям и гостям столицы напомнили о вероятности административного ареста за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.

Суд Законы Митинги Аресты Полиция Москва
18 февраля 2024, 01:41
Замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов умер от ранений в зоне СВО
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В Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов. В спецоперации он занимал должность замкомандующего 18-й армией, сообщил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», - написал Меликов.

Полковник умер 14 февраля от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в родном дагестанском селе Хлют.

В «сложные для Кавказа годы» Магомеджанов командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. Также полковник боролся с терроризмом на Северном Кавказе и участвовал в военной операции в Сирии.

Ранее стало известно о смерти Героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина. Он не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Востротин командовал девятой парашютно-десантной ротой.

Дагестан Военные Севастополь Армия
17 февраля 2024, 22:28
Обвиняемого в оскорблении чувств верующих тату-мастера задержали в Пулково
Pixabay
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Петербургскую художницу и тату-мастера Дарью Кричкер задержали в аэропорту Пулково. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Художница набивала татуировки с котами, крестами и анимэ. На мастера пожаловались члены движения «Сорок сороков».

По информации Baza, Кричкер пыталась вылететь в Армению. Но ее задержали и доставили в отдел по противодействию экстремизму. Девушке назначили государственного защитника, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили против вернувшегося в Россию певца Шарлота. Его задержали в Пулково 22 ноября. Исполнитель известен актом сожжения российского паспорта в Армении. Позже он попросил у россиян денег на обратный билет на родину.

Уголовное дело Коты Россия Религия
17 февраля 2024, 19:52
Самую маленькую квартиру в России оценили в 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Апартаменты-студию общей площадью 6,5 квадратных метра продают в Санкт-Петербурге. Она может стать самой маленькой квартирой в России, сообщил сайт kp.ru.

Студия находится на улице Чехова. В объявлении о продаже владелец перечислил преимущества жилья. Среди них - близость к метро, высокие потолки, большие окна и хороший ремонт. Также в апартаментах есть плита, стиральная машина и телевизор. Стоимость жилья оценили в 1,95 миллиона рублей.

Квартира якобы отлично подходит для проживания, также ее можно сдавать в аренду, ведь в ней есть все необходимое, включая посуду. По словам автора объявления, это не доля в квартире, а отдельная кадастровая запись с законной перепланировкой, которую предоставил ведущий застройщик.

Квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной выставили на аукцион из-за долгов по коммунальным услугам. Прошлым летом актриса перенесла инсульт.

Санкт-Петербург Россия
17 февраля 2024, 18:07
Сын Кадырова получил орден главы Чечни и новый пост
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Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодежи. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.

«Поздравляю <...> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова!» - написал он.

Новому министру вручили награду на открытии спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». По словам Даудова, Кадыров зарекомендовал себя как эффективный и исполнительный член команды управленцев. Он также отметил вклад сына Рамзана Кадырова в работу с молодежью республики.

Ранее 16-летний сын чеченского лидера Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура. Юношу также удостоили звания Героя Чечни.

Награды Чечня Молодежь

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