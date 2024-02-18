В Москве арестовали трех участников несогласованных акций
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников несанкционированных акций в столице. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.
«Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток», - заявили в суде.
Их обвинили в неповиновении полиции.
Ранее прокуратура Москвы предостерегала россиян от участия в массовых акциях. Предупреждение появилось после распространения в социальных сетях призывов выйти на подобное мероприятие. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона. Жителям и гостям столицы напомнили о вероятности административного ареста за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.