В Минздраве прокомментировали публикацию списка лекарств, запрещенных перед вождением

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики - носит только информационный характер.

Некоторые лекарства действительно оказывают негативное действие на навык вождения, потому что снижают скорость реакции и вызывают сонливость. Управлять автомобилем после приема подобных препаратов настоятельно не рекомендуют, объяснили в ведомстве.

Ранее председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов со ссылкой на Минздрав опубликовал в Telegram-канале перечень препаратов, употреблять которые нежелательно автомобилистам перед вождением. В список вошли 74 лекарства, среди которых популярные «Терафлю», «Супрастин», «Звездочка» и «Корвалол».