06 августа 2024, 22:45

В Минстрое Чувашии прошли обыски

Pxhere
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Следственные мероприятия провели в Минстрое Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба министерства в беседе с РИА «Новости».

«В Министерстве строительства республики днем во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний», - заявил собеседник агентства.

В региональном Следственном комитете РФ не прокомментировали ситуацию, но пообещали предоставить данные через некоторое время.

Ранее обыски прошли в отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Как заявили журналисты, никого не задержали. После обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Полиция Чувашия
06 августа 2024, 21:17
Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Горлова за коррупцию
РИА «Новости»
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что уволил исполняющего обязанности замгубернатора Евгения Горлова. Это заявление глава региона сделал в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», - пояснил губернатор свое решение.

Коррупционный скандал недавно развернулся и в Сочи. Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно продавала места на городских кладбищах. Действующий на тот момент общественный советник мэра Сочи получал взятки , продавая места для захоронения.

Скандалы Коррупция Крым Севастополь
06 августа 2024, 20:02
Дело Елены Блиновской поступило в суд
РИА «Новости»
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В столичный суд поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Создательницу проекта «Марафон желаний» обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

Следователи опросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Супруга Блиновской объявили в федеральный розыск.

Ранее арест Блиновской продлили до 19 августа. «Королева марафонов» выставила на продажу и аренду недвижимость, которая формально числилась за ее мужем, отцом и сыновьями. Предпринимательница подала в суд заявление о банкротстве. До этого она оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей.

В мае подруги Елены запустили петицию об освобождении блогерши из СИЗО. Они подчеркнули: она не преступник, не вор, а предприниматель, которая помогла многим людям.

Уголовное дело Петиции Рубль Суд Налоги Отношения Блогеры СИЗО Аресты Москва Елена Блиновская
06 августа 2024, 19:06
Мизулина поможет установить в Кирове памятник коту Твиксу по проекту бойца СВО
Freepik
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Коту Твиксу, которого выкинула на мороз проводница поезда в Кирове, планируют установить бронзовый памятник. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале пообещала посодействовать этому процессу.

Общественница уточнила, что к ней обратился военнослужащий, который решил поддержать семью, лишившуюся питомца из-за действий проводницы. Он изготовил бронзовый памятник животному и попросил помочь с его установкой на кировском вокзале, где произошла трагедия.

Боец пояснил, что находится в зоне СВО, поэтому сам не может связаться ни с местной администрацией, ни с правительством.

«Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу», - написал Мизулина.

В январе этого года проводница высадила кота Твикса из поезда, так как не нашла его владельца. Спустя несколько дней животное обнаружили мертвым. История прогремела на всю страну. После этого представители РЖД решили изменить правила перевозки животных.

РЖД Коты Животные Екатерина Мизулина
06 августа 2024, 18:04
Боксер Двали вышел из наркоза после операции
РИА «Новости»
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Избитому в Крыму чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали провели операцию. Мать молодого человека рассказала 360.ru, что он только вышел из наркоза.

«Только вышел. Его, вроде как, в палату перевели. Ничего не знаю», - сообщила мать.

Подробностей о состоянии сына у женщины пока нет. Мать еще ни с кем не общалась.

В Федерации Бокса России отметили, что операция прошла планово. Сейчас спортсмен восстанавливается.

«Дмитрию важно восстановиться, поэтому просим по возможности не беспокоить его и его близких», - указали в пресс-службе.

Ранее спортсмену провели сложнейшую операцию на, которая продлилась более четырех часов. Боксер получил повреждения сетчатки, хрусталика и внутренней стороны оболочки глаза.

Двали может лишиться глаза из‑за того, что заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. На полуостров 23-летний боксер приехал, чтобы показать мастер-класс юным спортсменам. После пробежки по набережной он увидел, как толпа напала на молодого человека.

На чемпиона набросились не менее восьми человек. Ранее уголовное дело из хулиганства переквалифицировали в покушение на убийство. Суд арестовал нескольких подозреваемых. Задержание напавших сняли на видео.

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