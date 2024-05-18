18 мая 2024, 22:53

В Минсельхозе опровергли дефицит кисломолочной продукции в России

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Дефицит кисломолочной продукции на рынке в России исключили, сырья на ее производство хватает. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ, передало РИА «Новости».

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что данная продукция непрерывно поступает в страну, трудностей с поставками нет.

«Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», - подчеркнули в Минсельхозе РФ.

Ранее поставщик заквасок Chr. Hansen датская компания Novonesis ушла из России. Как сообщило издание Shopper’s, деятельность предприятия свернут в государстве в течение года.

Ранее стало известно, что объем производства молочной продукции увеличился в Московской области за год. Суммарная выручка превысила 35 миллиардов рублей, это на 27,9% больше, чем в прошлом году.

Сельское хозяйство Россия
18 мая 2024, 22:25
Счета немецкого Commerzbank на 94 млн евро арестовали по иску «Русхимальянса»
Global Look Press
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Арбитражный суд арестовал активы немецкого Commerzbank на сумму 94 миллиона евро по иску российского оператора по переработке газа «Русхимальянс». Счета арестованы в качестве обеспечительной меры, сказано в картотеке, документ опубликован на сайте суда.

«Русхимальянс» является оператором комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, учрежден компаниями «Газпром» и «Русгаздобыча». По иску суд наложил арест на активы и ценные бумаги, принадлежащие «Коммерцбанк Акциенгезелльшафт», а также на ценные бумаги, принадлежащие АО «Коммерцбанк» (Евразия) на сумму 93 688 440,53 евро.

Предусмотрен арест средств, которые будут поступать на счета банков, а также их недвижимое имущество.

Днем ранее суд вынес решение об аресте российских активов и недвижимости Deutsche Bank и Unicredit.

Под арест попали активы на 238,6 миллиона евро и 462,6 миллиона евро соответственно.

Евро Суд Недвижимость Переработка Аресты Газпром
18 мая 2024, 20:29
«Ложь и провокации». Чеченский омбудсмен — о помогавших Заурбековой правозащитниках
Global Look Press
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Помогающие Лии Заурбековой правозащитники — это «озабоченные» деятели, призванные нагнетать ситуацию вокруг Чеченской Республики. Такое мнение в Telegram-канале высказал омбудсмен Мансур Солтаев. Он считает, что ажиотаж вокруг сбежавшей из дома девушки-чеченки нагнетается искусственно.

Сотаев отметил, что ситуацией вокруг Заурбековой воспользовались «озабоченные» деятели, целью которых является нагнетание обстановки и максимально широкий резонанс.

«Одним словом - ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях - это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», - заявил уполномоченный по правам человека.

Правозащитные группы он назвал инструментами для глобальных мировых задач, и перед ними стоят совсем не правозащитные цели.

Солтаев отметил, что ситуацию с Лией взял на контроль советник главы Чечни Адам Делимханов. Омбудсмен заявил, что ущемление дочерей в чеченском обществе сильно осуждается, и вряд ли бы кто-то на такое решился.

Помогающие Лии Заурбековой правозащитники - это «озабоченные» деятели, призванные нагнетать ситуацию вокруг Чеченской Республики. Такое мнение в Telegram-канале высказал омбудсмен Мансур Солтаев. Он считает, что ажиотаж вокруг сбежавшей из дома девушки-чеченки нагнетается искусственно.

Чечня Семья Бизнес
18 мая 2024, 19:40
«Это финансовая грамотность». Эксперт Беляков — о выборе НПФ
Медиасток.рф
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Программа долгосрочных сбережений, которая стартовала в России в январе, вызвала большой интерес у жителей страны. И неудивительно, ведь тот, кто переведет свои деньги в негосударственные пенсионные фонды, в будущем сможет получить множество бонусов — это не только возможность наслаждаться безбедной жизнью на пенсии, но и оставить внукам накопленные средства. На самые волнующие вопросы по работе проекта ответили замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Когда можно забрать деньги из НПФ? Одним из самых часто задаваемых стал вопрос о получении выплат. По словам Шахлевича, период выплат каждый может выбрать при заключении договора с негосударственным пенсионным фондом, однако есть нюанс - должно быть основание.

«Основание означает, что прошло пятнадцать лет или человек достиг пенсионного возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60. Это законное право гражданина выбирать из двух возможностей: либо пожизненные выплаты, либо после истечения оговоренного в договоре срока, но не менее 15 лет», - рассказал финансист.

Он добавил, что в момент заключения договора список выплатных периодов можно расширить по договоренности с негосударственным пенсионным фондом.

Ольга Шишлянникова, в свою очередь, пояснила, что для взносов, внесенных самостоятельно, предусмотрены неограниченные разовые выплаты, но это касается только тех средств, которые не относятся к пенсионным или софинансируемым государством средств.

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд? Не менее важные вопросы, которые задали россияне экспертам - как правильно выбрать НПФ, везде ли одинаковые условия или программы каждого из них отличаются? На них ответил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, всего на рынке представлены 36 фондов, и все они имеют право работать с клиентами, так соблюли все требования законодательства. Работа ведется в рамках контроля, который осуществляет Банк России.

Однако перед тем, как заключить договор с НПФ, стоит внимательно ознакомиться с условиями.

«Вот это тоже самое, что и финансовая грамотность. Я порекомендовал бы гражданам не упрощать процесс выбора, реагируя только на какую-то массовость представления того или иного негосударственного пенсионного фонда, а внимательно посмотреть на сайтах, выбрать условия. Это не сложно и не займет много времени», - пояснил Беляков.

Кто гарантирует сохранность вкладов? И, конечно, главное - вопрос безопасности вкладов. Если вклады застрахованы, то кто именно гарантирует непрерывность выплат в случае форс-мажорных ситуаций? На этой теме подробно остановилась директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Она отметила, что гарантом сохранности накоплений выступает Ассоциация страхования вкладов.

«У нее хранятся денежные средства, которые вносятся. У ассоциации есть также несколько портфелей, в которых формируются отдельно друг от друга средства, направленные на страхование вкладов, на обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. Это система государственного страхования. Если произойдут какие-то неблагоприятные события по выплате средств, нести ответственность будет ассоциация, а Банк России выступит главным кредитором этой организации», - пояснила Шишлянникова.

Сергей Беляков подчеркнул, что каждый россиянин может, откладывая совсем небольшие суммы каждый месяц, в будущем накопить солидный капитал, а надежность вложенных средств гарантирует государство.

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Программа долгосрочных сбережений , которая стартовала в России в январе, вызвала большой интерес у жителей страны. И неудивительно, ведь тот, кто переведет свои деньги в негосударственные пенсионные фонды, в будущем сможет получить множество бонусов - это не только возможность наслаждаться безбедной жизнью на пенсии, но и оставить внукам накопленные средства. На самые волнующие вопросы по работе проекта ответили замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Банки Выплаты в России Деньги
18 мая 2024, 17:40
«Делом доказываем». Ротенберг назвал Россию лидером в организации детских турниров по хоккею
Unsplash
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Россия стала лидером по организации детских хоккейных турниров. Такое заявление сделал первый вице-президент Федерации хоккея страны, главный тренер СКА Роман Ротенберг на открытии соревнований в Красногорске.

Ротенберг отметил, что очень важно проводить такие детские турниры, куда приглашают лучшие команды со всей России. Он отметил, что благодаря спонсорам и партнерам в Подмосковье построена инфраструктура мирового уровня.

«Самые лучше хоккейные дворцы для детей», - подчеркнул он.

Вице-президент Федерации хоккея РФ высказался о строительстве уникальных спортивных объектов.

«Конечно, мы хотим, чтобы была поддержки от Министерства спорта и государства в целом. Но мы хотим своей работой показать, что мы можем строить катки, проводить такие турниры, которые по своему уровню лучше, чем в Канаде и США», - сказал Ротенберг.

Россия - страна номер один в мире по организации турниров по детскому хоккею, уверен Ротенберг. По его мнению, это подтвердит любой, кто побывает на соревнованиях.

«Мы это делом доказываем», - заявил он.

За «Кубок Юнисон» в Подмосковье сразятся восемь команд с игроками не старше 10 лет: «Ак Барс» из Казани, «Армия СКА» и «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо» и «Красная Машина Юниор», «Лада» из Тольятти, «Металлург» из Магнитогорска, а также Школа Руслана Салея из Минска.

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