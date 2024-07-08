08 июля 2024, 10:09

В МИД разъяснили ситуацию с мораторием на смертную казнь

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Мораторий на смертную казнь в России должен сохраниться. Такое мнение директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев выразил в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что мораторий на смертную казнь установили, когда Россия входила в состав Совета Европы. Это было одно из обязательств. Сейчас ситуация зависит от позиции органов власти, которые принимают решение на основе общественной дискуссии, указал он.

«В то же время надо помнить, что есть позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», - сказал он.

По его мнению, общественные дискуссии на эту тему будут всегда. Однако дойдет ли ситуация до каких-то конкретных шагов, неизвестно.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его словам, в некоторых случаях ее нужно применять.

Смертная казнь Европа Россия МИД РФ
08 июля 2024, 10:40
Россияне назвали прогулку на природе и поход в ресторан идеальным свиданием
Freepik
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В любовь с первого взгляда верят 52% россиян. Чаще всего такой позиции придерживаются люди старше 55 лет, выяснило социологическое агентство «Вебер». Результаты опроса оказались в распоряжении 360.ru.

Участниками исследования стали 1200 человек. Подавляющее большинство респондентов хотят знакомиться с потенциальными партнерами при личной встрече. Лучшие места для этого - работа, университет или колледж, клубы по интересам и компании друзей, считают опрошенные.

Идеальным свиданием россияне назвали прогулку на природе, поход в ресторан или кафе, а также посещение кинотеатра. Худшими местами оказались ночной клуб и фудкорт.

Согласно данным опроса, 64% респондентов никогда не пользовались приложениями для знакомств, 68% россиян не рассматривают такие платформы как возможность построить серьезные отношения.

Три четверти опрошенных (76%) назвали оптимальным для вступления в брак возраст от 21 года до 30 лет. Основной крепкого брака является любовь, уверены 68% россиян. При этом 84% согласились с мнением, что финансовое благополучие - один из ключевых факторов семейного счастья.

К главным причинам развода респонденты отнесли измену и неверность, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, насилие и рукоприкладство, а также неуважение к партнеру.

Ранее россияне рассказали о своих предпочтениях в путешествиях. Каждый третий опрошенный выбрал для отдыха отечественный курорт.

Семья Опросы Свадьбы Россия Брак
08 июля 2024, 09:15
Во власти антициклона. Москвичей ждет жара и небольшая облачность
РИА «Новости»
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Небольшая облачность и до +29 градусов ожидается в Москве 8 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Небольшая облачность и до 29 градусов ожидается в Москве 8 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков», - сообщил синоптик.

Столбики термометров в столице покажут 27… 29 градусов тепла, а в Московской области местами будет еще теплее - до 30 градусов. Атмосферное давление в течение дня изменится мало, указал синоптик.

Ранее специалисты предупреждали, что аномальная жара может привести к распространению в водоемах Москвы и Подмосковья медуз. Появление таких обитателей не сильно повлияет на экосистему, но на пользу ей не пойдет.

Погода Погода в Москве Москва Жара
08 июля 2024, 07:35
Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Полвека назад стройка объединила сотни тысяч специалистов и воинов-железнодорожников, напомнил президент. БАМ дал жизнь новым поселкам и городам, а также стал местом рождения смелых замыслов и идей.

«Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения», - отметил Путин.

Сегодня БАМ - важная и неотъемлемая составляющая единой транспортной системы России. Теперь на повестке дня стоит дальнейшая модернизация этой магистрали и Транссиба, подчеркнул глава государства.

В мае 2024 года правительство одобрило запуск третьего этапа по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссибирской магистрали.

Строительство Владимир Путин
08 июля 2024, 03:13
Названо нарушение, за которое водителей могут ежедневно штрафовать
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Российских автолюбителей могут начать штрафовать каждый день за езду без ОСАГО. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Юрист напомнила, что система распознавания, использующая дорожные камеры для фиксации передвигающихся без действующей страховки машин, может заработать уже в этом году. Она будет сканировать госномера, проверяя их в базе данных. Если камера зафиксирует автомобиль без страховки, то штраф будет выписан автоматически.

Яковлева добавила, что ежедневное начисление штрафов ударит по кошельку автолюбителей, так как, предварительно, их общая сумма за месяц может достигать 25 тысяч рублей.

Госдума может рассмотреть эту инициативу уже в начале августа, причем изменения быстро вступят в силу. Водителям лучше отслеживать срок действия страховки и держать ее копию в машине.

Юрист подчеркнула, что получение штрафа по ошибке можно будет оспорить только при наличии всех подтверждающих документов.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин заявил, что увеличение собираемости штрафов из-за отсутствия страховки уменьшит количество ДТП , в которых виновник аварии мог бы оказаться без страховки.

Российских автолюбителей могут начать штрафовать каждый день за езду без ОСАГО. Об этом агентству « Прайм » рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Штрафы Россия Машины ОСАГО

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