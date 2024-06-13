13 июня 2024, 22:43

В МИД прояснили ситуацию с ошибками в загранпаспортах

РИА «Новости»
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Разные варианты транслитерации имен и фамилий латиницей не могут стать поводом для изъятия заграничных паспортов у россиян. Об этом заявило Министерство иностранных дел в беседе с РБК.

«Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита», - заявили в ведомстве.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что волна жалоб на изъятие паспортов началась в мае. К туроператорам поступило более 120 таких обращений. По его словам, причиной стали ошибки в паспортах. Пограничники находили в документах опечатки. Большинство неточностей связаны с биометрией.

Также в МИД РФ призвали устранить разночтения имен в загранпаспортах. Особого внимания требуют свидетельства о рождении, браке и перемене имени.

Паспорта МИД РФ
13 июня 2024, 21:19
Штраф даже за картинку. МВД рассказало, как не нарушить антинаркотический закон
РИА «Новости»
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Публикации или упоминания запрещенных законом сведений о наркотиках станут поводом для привлечения распространителей информации к ответственности. Об этом предупредила пресс-служба Министерства внутренних дел России.

В ведомстве напомнили, что к запрещенным темам относится пропаганда и незаконная реклама наркотиков в любой форме. Нельзя демонстрировать изображения наркосодержащих растений, упоминать названия наркотиков в литературных и художественных произведениях, передавать рецепты изготовления или способы употребления дурмана, распространять информацию о местах его приобретения, напомнили в ведомстве.

При написании материалов о наркотических средствах авторам настоятельно порекомендовали не упоминать названий веществ и иллюстрировать их исключительно с применением фильтров размытия.

«Обязательно укажите, какой вред здоровью оказывают наркотики, какие меры ответственности предусмотрены законом за их распространение», - отметили правоохранители.

Согласно законам Российской Федерации, за размещение в открытом доступе материалов с пропагандой наркотиков предусмотрены штрафы: для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей - до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до миллиона рублей.

Ранее активисты «Русской общины» добились проверки рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на пропаганду наркотиков после выступления артиста на фестивале «Черника фест» в Новосибирске.

Штрафы Наркотики Законы Россия
13 июня 2024, 20:05
Путин наградил медалями спасавших людей при теракте в «Крокусе» школьников
РИА «Новости»
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Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова. Указ главы государства опубликовали на сайте правовой информации.

Награды ребята получили за участие в спасении людей при теракте в «Крокусе Сити Холле» в Красногорске.

Ранее выпускника егорьевской школы Никиту Иванова наградили медалью «За спасение погибавших». Юноша вместе с другими работниками гардероба «Крокус Сити Холла» оказывал помощь посетителям в эвакуации из здания и координировал их действия. Указ о награждении подписал глава государства.

Россия Школьники Владимир Путин Теракт в «Крокусе»
13 июня 2024, 18:27
Депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении оформления сим-карт для иностранцев
Unsplash
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Законопроект об ужесточении условий покупки сим-карт внесли в Госдуму. Согласно документу, иностранцы смогут получать ограниченное количество сим-карт и только при личном посещении офиса оператора связи. Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Иностранные граждане получат возможность оформить на свое имя до 10 мобильных номеров. Для этого они будут проходить идентификацию или аутентификацию с использованием биометрических данных, отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в договор с оператором связи включат IMEI - код распознавания применяемого устройства.

Ранее шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, что законопроект поможет вести борьбу с серым рынком. По словам эксперта, самым надежным способом привязки сим-карт является использование биометрических данных, потому что такой метод идентификации сложно подделать.

Законы Депутаты Технологии
13 июня 2024, 18:08
Мизулина попросила МВД проверить рэпера Slim
Global Look Press
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Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить деятельность рэпера Slimus (Вадим Мотылев), ранее использовавшего псевдоним Slim. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам общественного деятеля, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина. В ближайшие дни у него должен состояться концерт в Екатеринбурге.

«Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста [Владимира] Зеленского», - прокомментировала Мизулина.

Ранее главу ЛБИ возмутил откровенный наряд певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе. Она сравнила выступление артистки с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Концерты Россия Музыка Екатерина Мизулина

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