В МИД прояснили ситуацию с ошибками в загранпаспортах

«Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита», - заявили в ведомстве.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что волна жалоб на изъятие паспортов началась в мае. К туроператорам поступило более 120 таких обращений. По его словам, причиной стали ошибки в паспортах. Пограничники находили в документах опечатки. Большинство неточностей связаны с биометрией.

Также в МИД РФ призвали устранить разночтения имен в загранпаспортах. Особого внимания требуют свидетельства о рождении, браке и перемене имени.