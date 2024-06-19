В МГМСУ прошли массовые задержания студентов

К концу лета социальная сеть «Одноклассники» планирует выпустить в полтора раза больше эпизодов собственных шоу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество качественного контента про увлечения на платформе значительно вырастет.

«Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов», - пояснила директор по маркетингу «Одноклассников» Наталия Радченкова.

Она подчеркнула, что зачастую пользователи соцсети выступают не только в качестве зрителей, но и активно участвуют в программах. Их удается вовлечь в социальные механики вокруг проектов и даже в их создание.

Среди премьер летнего сезона - хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК».

«На рыбалку с женой» станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин. В каждом выпуске три заядлых рыбака за короткий срок будут обучать навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущим проекта выступит комик и шоумен Дмитрий Колчин.

В каждом выпуске шоу «Удачи на даче» актриса и ведущая Екатерина Скулкина будет преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. В этом ей помогут дизайнеры, мастера, садовники и ремонтная бригада.

Летом в ОК также выйдет второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем. Он расскажет о простых блюдах, которые сумеет повторить каждый.

Проекты, которые ОК выпустили в 2023 году, собрали на текущий момент около одного миллиарда просмотров на платформе. Тематики соцсеть выбирает с учетом интересов и потребностей и текущей, и потенциальной аудитории.

Среди основных запросов пользователей соцсети оказались кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Популярностью пользуются темы авто и путешествий, моды, кино и сериалов, семьи и отношений, рыбалки, юмора, домашних питомцев.

Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в ОК: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети. В 2023 году у половины аудитории - активно смотрящей видеоконтент - проведенное за просмотром шоу и видео от блогеров выросло на 7%.

Своеобразным 28-дневным челленджем станет проект «Говорим спорту ОК». В рамках шоу пользователям ОК представят новую тренировку на проработку разных групп мышц. Их подготовят профессиональные тренеры.