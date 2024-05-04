В МЧС России предложили увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», - отметили в пояснительной записке к документу.

В МЧС считают, что размеры штрафов нужно повысить. Помимо этого, в кодекс собираются внести административную ответственность ‎за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП). Попавших под нарушение предложили штрафовать на сумму от 600 до 800 тысяч рублей.

Ранее в МЧС России заявили, что день пожарной охраны 30 апреля отметили 400 тысяч человек. В ведомстве подвели итоги работы в первом квартале 2023 года. За несколько месяцев спасатели ликвидировали 60 тысяч пожаров и спасли более семи тысяч человек. Как отметили в министерстве, огнеборцы даже в праздники и выходные выполняют свою работу, охраняя безопасность людей.