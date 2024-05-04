04 мая 2024, 05:17

В МЧС России предложили увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

РИА «Новости»
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МЧС России предложило увеличить штрафы за нарушение  обязательных требований пожарной безопасности. Это следует из законопроекта, опубликованного на официальном правовом сайте.

«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», - отметили в пояснительной записке к документу.

В МЧС считают, что размеры штрафов нужно повысить. Помимо этого, в кодекс собираются внести административную ответственность ‎за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП). Попавших под нарушение предложили штрафовать на сумму от 600 до 800 тысяч рублей.

Ранее в МЧС России заявили, что день пожарной охраны 30 апреля отметили 400 тысяч человек. В ведомстве подвели итоги работы в первом квартале 2023 года. За несколько месяцев спасатели ликвидировали 60 тысяч пожаров и спасли более семи тысяч человек. Как отметили в министерстве, огнеборцы даже в праздники и выходные выполняют свою работу, охраняя безопасность людей.

Штрафы Спасатели Пожары МЧС РФ Россия Работа
05 мая 2024, 00:08
Тысячи людей собрались на богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
РИА «Новости»
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На пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи человек. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Полиция оцепила улицы вокруг храма, где проходит пасхальное ночное богослужение. В районе ограничили движение транспорта, а верующих проверяют на металлоискателе.

Благодатный огонь ранее доставили из Иерусалима в Москву, в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов. Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, приземлился во Внуково-3.

Пасха Россия Религия Полиция Патриарх Кирилл Благодатный огонь Москва
04 мая 2024, 23:03
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
РИА «Новости»
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Благодатный огонь доставили на самолете в столицу, он приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», - сказано в публикации.

Чудо схождения Благодатного огня случается перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году Пасха пройдет 5 мая. Огонь разгорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В ходе пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя. Также лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах

Православие Пасха Самолеты Россия Религия Благодатный огонь Москва
04 мая 2024, 18:18
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
РИА «Новости»
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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая. Его стали раздавать верующим. Огонь получила делегация фонда. Ее представители встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III, который дал им благословение перед миссией по передаче огня.

Благодатный огонь прибудет в столицу уже в субботу. Во время пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя.

Священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов рассказал, что лампадку с Благодатным огнем можно зажечь и дома. Лучше поместить ее возле окон.

Пасха Самолеты Благодатный огонь
04 мая 2024, 14:58
«Нас опять спасли!» Захарова — о сходе Благодатного огня в храме Гроба Господня
Global Look Press
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото с людьми, держащими российский флаг во время радостного события.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В субботу, 4 мая, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям. На церемонии присутствует российская делегация.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в этот же день - 4 мая. Во время пасхального богослужения его привезут в храм Христа Спасителя. В течение недели возжечь свои лампады от него сможет любой верующий.

«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. С праздником! Нас опять спасли!» - написала она.

Фото Праздники Пасха Мария Захарова Россия Благодатный огонь Москва

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