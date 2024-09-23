23 сентября 2024, 09:53

В магазине, продавшем отравившейся семье пельмени и курицу, нашли нарушения

РИА «Новости»
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В магазине «Олимп», где купила пельмени многодетная семья из Красноярского края, регулярно нарушались ветеринарные требования. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Ведомство провело проверку в магазине и выяснило, что значительная часть продаваемой продукции поступала без ветеринарных сопроводительных документов. Это означает, что происхождение этих продуктов остается неизвестным, а их безопасность не подтверждена, отметили в Россельхознадзоре.

Особое внимание во время проверки уделили пельменям, которые, предположительно, стали причиной отравления. Ветеринарные документы на эту продукцию были оформлены 23 сентября - после инцидента, подчеркнули в пресс-службе.

«Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 килограмм от четырех производителей», - добавили в Россельхознадзоре.

В субботу, 21 сентября, многодетная семья, в которой воспитывались дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, попала в больницу. Все они на ужин ели курицу и пельмени , купленные в местном магазине в селе Красная Сопка. В итоге четыре ребенка погибли.

Еда Магазины Красноярский край
23 сентября 2024, 09:42
Депортацию мигрантов будут снимать на видео для «вечного» архива
РИА «Новости»
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начнут снимать на видеокамеру свою работу: от личного приема и конвоирования мигрантов в суд до выдворения нарушителей за пределы Российской Федерации. «Парламентская газета» отметила, что соответствующий законопроект уже проходит антикоррупционную экспертизу.

В тексте документа говорится, что приставы будут использовать стационарные IP-камеры, фотоаппараты, портативные и мобильные видеорегистраторы.

Их применят для фиксирования исполнительных действий, документирования обстоятельств совершения правонарушений и преступлений, при приводе уклонистов-мигрантов в суд и выдворении лиц без гражданства за пределы страны.

В приказе говорится, что записанные материалы попадут в архив и будут регулярно копироваться на новый носитель после окончания срока эксплуатации предыдущего.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработает меры для адаптации детей иностранцев в школах.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начнут снимать на видеокамеру свою работу: от личного приема и конвоирования мигрантов в суд до выдворения нарушителей за пределы Российской Федерации.

«Парламентская газета» отметила, что соответствующий законопроект уже проходит антикоррупционную экспертизу.

Мигранты Видео
22 сентября 2024, 19:42
Разгромившего могилу Маслякова передадут полиции
РИА «Новости»
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Охранники Новодевичьего кладбища задержали молодого человека, который устроил погром на могиле Александра Маслякова, сообщила пресс-служба КВН. Нарушителя передадут полицейским.

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», - добавили в КВН.

Разрушившего могилу легенды Клуба веселых и находчивых попытались остановить очевидцы. Он бросил в их сторону «нет» и бросился бежать. Вандала успели схватить. По данным Telegram-канала Mash , молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев.

Полиция Вандализм Москва
22 сентября 2024, 17:41
Депутаты начали проверять свои кабинеты на «жучки» после скандала с Парфеновым
РИА «Новости»
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Некоторые депутаты Госдумы стали нанимать специалистов для поиска скрытых камер и микрофонов в кабинетах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Парламентарии стали искать «жучки» в кабинетах после скандала с депутатом от КПРФ Денисом Парфеновым. В Сети распространилось видео с похожим на него мужчиной. В партии предположили, что недоброжелатели сгенерировали ролик с помощью нейросети.

По данным журналистов, стоимость проверки помещения на наличие шпионских устройств составляет примерно 20-30 тысяч рублей. Поиском «жучком» обычно занимаются специалисты, имеющие опыт работы в силовых структурах.

Ранее беседе с 360.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков назвал Парфенова «парнем строгих правил» и усомнился, что тот мог развлекаться на рабочем месте. Он признался, что никогда не слышал от интеллигентного однопартийца даже грубых слов.

Скандалы Госдума РФ Депутаты
22 сентября 2024, 17:13
«Дотяпались». Приложение Hamster Kombat кинуло игроков, обвинив их в «читерстве»
Global Look Press
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Разработчики игры Hamster Kombat поменяли накопленные игроками ресурсы на криптовалюту HMSTR и нарвались на критику со стороны игроков. Пользователи обвинили создателей «в разводе», сообщил Telegram-канал Shot.

«За полгода нажиманий по хомяку они получат несколько тысяч рублей, хотя ожидали миллионы, а некоторых активных пользователей и вовсе оставили без ничего», - написали авторы публикации.

Большинство игроков, активно приглашавших друзей в игру и выполнявших все условия, получили лишь несколько тысяч единиц местной валюты. Одна монета в игре стоит менее одного рубля, примерно 80–90 копеек.

Таким образом, большинство игроков смогут рассчитывать на суммы в районе 1,5–3 тысячи рублей. Один из игроков рассказал, что получил в игре 2044 монеты, что составляет примерно 1839 рублей.

Некоторые пользователи при раздаче монет узнали, что вообще не смогут заработать. Разработчики обвинили их в том, что они якобы использовали нечестные способы при игре, хотя те уверяют, что не нарушали правил.

«Газета.ru» также сообщила, что после того, как создатели Hamster Kombat конвертировали накопленные ресурсы геймеров в криптовалюту HMSTR, пользователи остались разочарованными.

При этом общее число токенов HMSTR на момент листинга составила 64 миллиона. По данным на 20 сентября, стоимость токена оценили в 0,0066 доллара.

Ранее в Госдуме предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat. По мнению депутатов, вокруг игры сформировался нездоровый ажиотаж. Более половины опрошенных россиян также выступили за ограничение на «тапанье хомяка» для несовершеннолетних.

Hamster Kombat

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