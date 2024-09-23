В магазине, продавшем отравившейся семье пельмени и курицу, нашли нарушения

Ведомство провело проверку в магазине и выяснило, что значительная часть продаваемой продукции поступала без ветеринарных сопроводительных документов. Это означает, что происхождение этих продуктов остается неизвестным, а их безопасность не подтверждена, отметили в Россельхознадзоре.

Особое внимание во время проверки уделили пельменям, которые, предположительно, стали причиной отравления. Ветеринарные документы на эту продукцию были оформлены 23 сентября - после инцидента, подчеркнули в пресс-службе.

«Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 килограмм от четырех производителей», - добавили в Россельхознадзоре.

В субботу, 21 сентября, многодетная семья, в которой воспитывались дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, попала в больницу. Все они на ужин ели курицу и пельмени , купленные в местном магазине в селе Красная Сопка. В итоге четыре ребенка погибли.