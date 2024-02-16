В Магадане подготовят поправки об эвтаназии опасных бездомных собак

По его информации, за два неполных месяца этого года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений от жителей.

Люди жаловались на бесконтрольный выгул домашних животных и встречи с беспризорными собаками на улицах города. Были случаи нападений. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в январе в результате пострадали 18 горожан.

Гришан напомнил, что отлов бродячих псов проводят в рамках мунконтракта с общественной организацией «Право на жизнь». Он будет действовать до конца 2024 года. На эти цели из бюджета направили около шести миллионов рублей.

Мэр добавил, что понимает переживания магаданцев из-за проблемы. На фоне этого он дал поручение правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность. Их согласовали с Ассоциацией муниципальных образований Магаданской области, заключил Гришан.