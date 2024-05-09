В Кремле рассказали о подготовке к параду Победы на фоне аномального похолодания

«Судя по прогнозу погода будет аномальная, но это никак не скажется на проведении парада для наших военных. Погода никогда не была и не является препятствием. Тем, кто будет на трибунах, раздадут пледы. Люди оденутся потеплее. 9 Мая- это главный праздник в нашей стране», - сказал Песков.

Колонна военной техники уже выехала из Печатников рано утром выехала на Красную площадь для участия в параде. Ожидается, что по главной площади страны проедут 75 единиц военной техники.