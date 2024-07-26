26 июля 2024, 11:18

В Кремле рассказали, кого можно назвать героем

РИА «Новости»
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России нужны герои, однако составлять их единый портрет неразумно, потому что они могут быть разными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

«Герой этот может быть героем специальной военной операции, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд», - заявил он.

Песков подчеркнул, что герои выглядят и должны выглядеть по-разному.

«Да любая многодетная мать - это герой!» - добавил он.

После этого пресс-секретарь президента указал на одну из зрительниц, сидящих в зале, и раздались аплодисменты.

Он подытожил, что конкретного лица у геройства нет.

Ранее президент Владимир Путин после встречи с участниками кадровой программы «Время героев» назвал их надежными и заряженными на работу людьми.

Кремль Дмитрий Песков
26 июля 2024, 10:50
В Магадане запретили умерщвлять здоровых бездомных собак
Global Look Press
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В Магаданской области изменили законодательство об обращении с бездомными животными. Неагрессивных и здоровых собак решили отпускать на волю, а не умерщвлять. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Поправки в закон «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий» одобрили на заседании Магаданской областной думы 26 июля. Их разработали после обращения Верховного суда Бурятии в Конституционный суд России. Прокуратура выступила соавтором законопроекта.

«Положения регионального закона, допускающие возможность произвольного умерщвления животных в пунктах временного содержания, исключены», - сообщила пресс-служба.

Теперь спокойных и здоровых бездомных собак станут отправлять в приюты, стерилизировать и вакцинировать, а затем отпускать на волю. Проводить эвтаназию разрешили заразным, напавшим на людей и немотивированно агрессивным животным.

В 2023 году Госдума приняла закон о праве регионов самостоятельно определять формат работы с бездомными животными.

Сайт kp.ru сообщил, что умерщвление разрешили в 10 субъектах.

Законы Собаки Животные
26 июля 2024, 10:06
Низкий уровень рождаемости в России назвали катастрофой для будущего нации
Global Look Press
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Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Его слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия является самой большой страной в мире, но численность ее населения с каждым годом уменьшается. Коэффициент рождаемости составляет 1,4, что сравнимо с европейскими государствами и Японией.

«Но это катастрофически для будущего нации», - подчеркнул Песков.

Он назвал многодетных матерей героями страны.

Вице-премьер Татьяна Голикова подготовила документ, согласно которому коэффициент рождаемости в России необходимо повысить до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет.

Кремль Дети Дмитрий Песков
26 июля 2024, 04:54
«Крабовый король» Кан оставил многомиллиардные долги
Pixabay
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Предприниматель с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство подсчитало долги «крабового короля» на основании базы судебных приставов и других документов.

В отношении Кана Арбитражный суд Приморского края выдал исполнительный лист на сумму более 336 миллиардов долларов. Рыбопромышленника обвиняют по двум делам: суд признал его виновным в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко, по второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде.

Ранее представитель одного из ответчиков по делу Кана заявил, что «крабовый король» умер в Великобритании, однако в Генпрокуратуре отметили, что в российских органах записи актов гражданского состояния нет отметки о его смерти.

Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать в пользу государства 17,4 миллиарда рублей. Его вместе с сообщником обвинили в незаконном вылове морских деликатесов.

Долги Суд Контрабанда Дальний Восток
25 июля 2024, 21:56
Подозреваемого в подрыве авто в Москве Серебрякова видели в католическом соборе
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, был прихожанином Католической архиепархии Божией Матери. В римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии его приметил Генеральный викарий священник Кирилл Горбунов, об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

Католический священник сообщил, что несколько раз видел Серебрякова в качестве прихожанина в соборе. Отец Кирилл отметил, что вряд ли он был частым посетителем.

«Я точно не видел его часто. Вот это я могу точно сказать. <…> У нас действительно очень большой приход, и к числу тех, кого я видел регулярно, он не относится», - пояснил священнослужитель.

Отец Кирилл уточнил, что вряд ли общался с Серебряковым лично и не помнит, какое тот производил впечатление.

«Я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то определенное впечатление. Я видел этого человека, но не думаю, что когда-то с ним общался и обратил на него какое-то внимание. Я действительно его очень плохо помню и даже не могу вспомнить, давно я его видел или недавно», - подчеркнул священник.

Известно, что в школе Серебряков был одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора. Соседи по московской квартире отозвались о нем как о «тихом, интеллигентном» человеке.

Священники Взрывы Религия Машины Католическая церковь Москва

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