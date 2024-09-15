15 сентября 2024, 14:49

В Кремле назвали рискованным решение о продовольственном эмбарго

РИА «Новости»
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Решение, принятое в свое время Россией о введении продовольственного эмбарго, было довольно рискованным. Но за 10 лет страна смогла полностью импортозаместить ассортимент — на смену западному продовольствию пришли отечественные продукты питания. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Решение, принятое в свое время Россией о введении продовольственного эмбарго, было довольно рискованным. Но за 10 лет страна смогла полностью импортозаместить ассортимент - на смену западному продовольствию пришли отечественные продукты питания. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно», - признал он.

По прошествии времени, добавил Песков, можно с уверенностью констатировать, что в России удалось заместить все разнообразие собственными товарами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье сейчас производят каждый пятый килограмм сыра в стране.

Кремль Дмитрий Песков Питание Россия Продукты
15 сентября 2024, 10:01
В России с 15 сентября запретили продавать одежду без маркировки
Pxhere
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Закон о запрете продавать некоторые виды одежды без маркировки в России вступил в силу 15 сентября. Постановление разместили на сайте правительства.

Нововведение коснулось предметов легкой промышленности: брюк, костюмов, юбок, блуз, спортивной и верхней одежды, шарфов, галстуков. До этого разрешалось перемещать и реализовывать продукцию, которую изготовили или ввезли в Россию до 1 апреля 2024 года.

Изначально предполагалось, что новый запрет вступит в силу 30 июня, но власти решили перенести дату на 14 сентября 2024 года.

«В то же время оборот и вывод из оборота немаркированных остатков товаров, упомянутых в первом абзаце данного подпункта, разрешены до 14 сентября 2024 года включительно», - уточнили в постановлении с учетом изменений.

Задача маркировки одежды - уменьшение числа контрафакта. Внедрение системы обязательной маркировки на производстве обеспечивает подлинность и качество товаров. Можно отслеживать путь каждой единицы, что исключает возможность появления подделок на рынке.

Ранее адвокат Алексей Карабаев рассказал, как вернуть деньги за поддельный товар , купленный на маркетплейсе. По словам эксперта, для проверки его на подлинность можно запросить сертификат соответствия и декларацию соответствия.

Одежда Законы Запреты Россия Промышленность
14 сентября 2024, 11:55
В России наступил церковный новый год
РИА «Новости»
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В субботу, 14 сентября, православные христиане отмечают начало индикта — нового года по церковному календарю. В переводе с латыни индикт означает «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет.

В субботу, 14 сентября, православные христиане отмечают начало индикта - Нового года по церковному календарю. В переводе с латыни индикт означает «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет.

«В конце индикта объявляли размер налога и собирали его. Суммы и начало индиктов были разными в зависимости от урожайности», - отмечала в беседе с 360.ru религиовед доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

В дальнейшем император Октавиан Август определил конкретный день сбора налогов. Им стал день его рождения - 23 сентября. И все императоры придерживались этого правила.

В 462 году дату индикта перенесли на 1 сентября. Сумма налога изменялась каждый год. В 537-м император Юстиниан I издал 47-ю новеллу и ввел единообразие в летоисчислении. Новый год стали указывать во всех официальных документах в империи. Он начинался 1 сентября. Постепенно слово «индикт» утратилось, а люди начали упоминать вместо него год.

На Руси Новый год долго праздновали 1 марта. В 1492-м, за год до падения Византии, русская Церковь провела Собор, постановив начинать отсчет года с 1 сентября.

Затем Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, а с 1918 года его начали отмечать 1 января по новому стилю. Поэтому Новолетие, или начало индикта, закрепилось исключительно как церковный праздник. Сейчас оно приходится на 14 сентября по новому стилю.

Праздники Православие
14 сентября 2024, 11:54
Масштабный сбой произошел в работе Wildberries
РИА «Новости»
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В работе Wildberries произошел масштабный сбой. О нестабильной работе сервиса сообщил портал Downdetector.

В комментариях пользователи заявили, что заказанные ими товары стали возвращать на склад, и за это начали начислять штрафы.

«Отменены товары которые уже были в пункте выдачи», - заявил один из них.

С проблемами столкнулись клиенты Wildberries в Якутии, Новосибирской и Иркутской областях и Приморском крае. О сбое в личном кабинете заявили 47%, на нестабильность сервиса пожаловались 27%, плохую работу сайта отметили 9%, об общем сбое сказали 8%, о неполадках мобильного приложения - 6%.

В пресс-службе маркетплейса сообщили РИА «Новости» , что знают о проблеме, пытаются ее решить и постепенно возвращают клиентам ошибочно списанные деньги.

Ранее Wildberries объяснил , почему за доставку товаров в перегруженные пункты выдачи с покупателей берут комиссию. Пресс-служба рассказала, что подобная мера призвана помогать ПВЗ справляться с потоком заказов. Пометка пропадает, когда загрузка на пункте нормализуется.

В августе маркетплейс объединился с сервисом наружной рекламы Russ.

Интернет Торговля Маркетплейсы
13 сентября 2024, 21:35
Россиянин с закрытыми глазами выиграл 56 млн рублей
Unsplash
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Самый крупный выигрыш в лотерею в Самарской области достался юристу, который покупал билеты более 40 лет. Мужчина участвовал в розыгрыше онлайн и практически не глядя, сообщила РИА «Новости» пресс-служба «Столото».

«Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул», - рассказал он.

Мужчина участвовал в лотереях с момента выхода комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». На этот раз Сергей выбрал «Спортлото „6 из 45“. В 12633-м тираже организаторы разыграли 55 165 964 рубля, но победитель указал дополнительные числа в билете и увеличил выигрыш на 1 222 500 рублей.

Сергей узнал об этом на следующее утро и сначала не поверил. Полученные деньги он потратит на новую машину, семейное путешествие на Дальний Восток и отложит на будущее, в том числе для дочери-студентки.

В августе по 50 миллионов рублей выиграли жители Псковской и Тульской областей. Оба купили билеты на почте.

Лотереи Деньги

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