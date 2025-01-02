02 января 2025, 13:25

В Красноярске запретили продавать бензин в канистрах из-за поджогов банкоматов

РИА «Новости»
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МВД по Красноярскому краю запретило автозаправочным станциям в регионе продавать бензин в любую тару, кроме топливного бака машин. Об этом в Telegram-канале сообщила сеть АЗС «Ачинск-Нефть».

«В нашем городе и в целом по стране, как вы знаете, участились случаи поджогов. МВД в связи с этим обязало все городские АЗС на период до 9 января 2025 года запретить продажу нефтепродуктов в любую тару, кроме бака транспортных средств», - заявили в пресс-службе сети.

В главке МВД по региону порталу NGS24 ответили, что у ведомства нет законных полномочий запрещать частным предпринимателям продавать что-то конкретное, поэтому от комментариев отказались. При этом источник портала в правоохранительных структурах подтвердил негласный запрет на продажу бензина в канистры.

В конце декабря на Урале студент-медик пытался поджечь банкомат в торговом центре.

Поджоги МВД РФ Бензин
02 января 2025, 05:51
«Трансляция суеверий». В Госдуме призвали СМИ бороться с магами и гадалками
РИА «Новости»
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Российским СМИ нужно рассказывать о достижениях науки и культуры, образовательных проектах, а не транслировать предсказания гадалок и астрологов. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР.

Парламентарий напомнил, что сейчас век научного прогресса и технологий, поэтому именно подобный контент будет полезен и повысит уровень доверия аудитории к СМИ. Чернышов добавил, что направит обращение руководству крупнейших изданий.

Депутат назвал шарлатанами магов, гадалок, астрологов и шаманов. По его мнению, они «эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки». Они никак не могут повлиять на судьбу людей, изменить жизненные обстоятельства.

«Все их действия сводятся к манипуляциям, направленным на извлечение финансовой выгоды за счет доверчивости граждан», - подчеркнул он.

Ранее астролог Руслана Краснова рассказала, что в первые дни нового года людей, родившихся в год Дракона, ждут значительные перемены в жизни , а у появившихся на свет в год Тигра - большие шансы на успех.

Госдума РФ Мошенничество Депутаты Россия Экстрасенсы
02 января 2025, 03:53
Зимнее чудо. Россияне поделились кадрами северного сияния
РИА «Новости»
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Россияне из разных уголков страны поделились в социальных сетях фотографиями северного сияния. Некоторые кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Необычайно красивое природное явление наблюдали жители Подмосковья, Ленинградской, Мурманской, Свердловской и Курганской областей, а также Татарстана и Башкортостана.

На Урале снимками полярного сияния поделились жители населенных пунктов Карпинск и Абрамово, а также Сысертского района, сообщило издание E1.ru.

Группа фотографов запечатлела северное сияние над Охотском, сообщил Telegram-канал Gismeteo.

«Сейчас Kp-индекс превышает значение шесть, что соответствует умеренной геомагнитной буре - идеальные условия для яркого полярного шоу! Зеленые и красные переливы света украсили морозное небо Хабаровского края, создавая волшебную атмосферу», - уточнил канал.

Ранее в Институте прикладной геофизики имени Федорова сообщили, что магнитная буря на Земле увеличила мощность до уровня G4, при котором возможно формирование полярных сияний в мире.

Фото Ленинградская область Татарстан Курганская область Соцсети Россия Свердловская область Магнитные бури Мурманская область
01 января 2025, 17:36
Сахалинец выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русское лото»
РИА «Новости»
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«Русское лото» 1 января провело розыгрыш «Новогоднего миллиарда». Победителя объявили во время прямой трансляции.

По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража в России появился четвертый лотерейный миллиардер.

«Билет был приобретен пользователем, зарегистрированным в Сахалинской области», - объявили ведущие игры.

В прошлом году заветный миллиард достался жителю Тюмени. Мужчину искали две недели - именно столько он не являлся за деньгами. Однако на 14-й день везунчик появился в столичном лотерейном офисе для оформления выигрыша.

Счастливый билет тюменец приобрел в одном из местных торговых центров.

В октябре 2024 года житель Свердловской области выиграл пять миллионов рублей , но за выигрышем так и не пришел. У него еще есть возможность получить средства в течение двух с половиной лет.

Лотереи
01 января 2025, 16:04
Срок действия истекающих в 2025 году водительских прав продлят автоматически
РИА «Новости»
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Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2025 году, продлится автоматически на три года. Постановление разместили на официальном сайте правительства России.

Получать новые или вносить изменения в имеющиеся права не потребуется. Постановление коснется как водителей, управляющих личным транспортом, так и тех, кто ездит на служебных машинах. Автовладельцы смогут при желании заменить удостоверение, обратившись в отдел ГАИ.

В обязательном порядке поменять права необходимо тем, кто изменил персональные данные, или в случае если документ пришел в негодность.

Замене также подлежат документы, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен до 2025-го. Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти за новым удостоверением.

Законы Россия Водители

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