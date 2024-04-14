В Краснодаре уволили врача, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

Дикарев объяснил, что ушел по собственному желанию, не желая подводить коллег. В вузе посчитали проведенную им операцию «противоречивой». При этом он сам убежден, что правильно поступил, когда решил за нее взяться.

«Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся», - заявил Дикарев.

Хирург и его команда провели невероятно сложную операцию, причем впервые в России. Ее уже обсуждают ведущие российские и зарубежные специалисты. Мальчик попал на операционный стол после нападения собаки, которая оторвала ему нос и откусила щеку.

Ранее сын дрессировщика Юрия Куклачева сообщил, что скоро его отца скоро переведут в обычную палату. Артист перенес обширный инфаркт, ему провели операцию на сердце.

Руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, пришившего четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. Врач сообщил «Российской газете» , что написал заявление по собственному желанию.