В Кировской области решили установить налоговый вычет на развитие связи

Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение на следующей неделе. Эта мера подразумевает вычет по налогу на прибыль в размере 90% от первоначальной стоимости созданного в регионе объекта связи.

Налоговый вычет могут предоставить организациям, специализирующимся на развитии сотовой связи и интернета. В правительстве эту меру назвали подарком населению к 650-летию Вятского края. Ее целью станет сохранение численности сельского населения Кировской области.

«Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. Она должна быть устойчивой», - подчеркнул губернатор.

Ранее Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний до 5%. При этом в ведомстве уточнили, что с 2025 по 2027 годы ставка налога на прибыль для предприятий отрасли не изменится.