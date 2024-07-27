В Карелии попросили признать факт геноцида народов СССР в годы ВОВ

Верховный суд республики рассмотрит заявление прокурора о признании военных преступлений и преступлений против человечности в виде геноцида, которые были совершены немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (сейчас Карелия) в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год.

На судебном заседании прокурор Карелии подал ходатайство о включении в материалы дела документов, полученных из Генпрокуратуры Белоруссии. В них содержатся информация о геноциде граждан Советского Союза белорусской национальности, проживавших в Карело-Финской ССР в годы оккупации.

В частности, в дело включили свидетельства бывшей узницы концентрационного лагеря в поселке Ильинский Олонецкого района. Ее семья вместе с многими другими переехала из Белоруссии в Карелию перед началом войны.

Ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы ВОВ. Вердикт вынесли в годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда. В материале дела было 14 томов, которые поступили в суд по заявлению прокурора области в июне прошлого года.