В Госдуму внесут законопроект о биометрическом контроле за мигрантами

Законопроект внесут в Госдуму глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

В пояснительной записке отметили, что по действующему порядку дактилоскопической регистрации иностранцы сдают биометрию после въезда на территорию России.

Трудовые мигранты должны пройти обязательную дактилоскопию и сфотографироваться в течение 30 дней со дня въезда в Россию или же при обращении за патентом или разрешением на работу. Иностранцы, которые прибыли с иной целью, проходят биометрию в течение 90 дней со дня въезда.

Они должны отметиться в миграционной службе по месту регистрации, но есть те, кто избегает этой процедуры. При текущих требованиях иностранцы нередко успевают совершить правонарушение, принудительно выехать из России, а потом опять вернуться, просто сменив документы.

«Сдача биометрии сразу на границе исключит эту практику», - объяснил Миронов.

Ранее директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский раскритиковал законопроект МВД об ужесточении контроля за работой иностранцев в России.