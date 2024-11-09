В Госдуму внесли законопроект по борьбе с «резиновыми квартирами»

Законопроект внесли сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный. Предложенная ими норма предусматривает ограничение права мигрантов на получение прописки.

«Количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения, предоставленного собственником в пользование иностранным гражданам», - сказано в документе.

Это позволит бороться с так называемыми «резиновыми квартирами», в которых фиктивно регистрируют неограниченное количество иностранцев. Кроме того, в законопроекте отметили, что при такой регистрации должны быть соблюдены права соседей, которые смогут обратиться в суд в случае их нарушения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что организаторов незаконной миграции в России будут лишать денег , имущества и ценностей, полученных в результате такой противоправной деятельности.