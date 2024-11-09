09 ноября 2024, 04:02

В Госдуму внесли законопроект по борьбе с «резиновыми квартирами»

РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию в одной съемной квартире. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект внесли сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный. Предложенная ими норма предусматривает ограничение права мигрантов на получение прописки.

«Количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения, предоставленного собственником в пользование иностранным гражданам», - сказано в документе.

Это позволит бороться с так называемыми «резиновыми квартирами», в которых фиктивно регистрируют неограниченное количество иностранцев. Кроме того, в законопроекте отметили, что при такой регистрации должны быть соблюдены права соседей, которые смогут обратиться в суд в случае их нарушения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что организаторов незаконной миграции в России будут лишать денег , имущества и ценностей, полученных в результате такой противоправной деятельности.

Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Квартиры
09 ноября 2024, 03:41
Россиян предупредили о нехватке мандаринов на Новый год
Freepik
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Предстоящей зимой мандарины могут стать дефицитным товаром в России. Нехватка цитрусовых может наступить из-за неурожая в Турции, сообщили «Известия».

По данным издания, неурожай в Турции привел к падению экспорта в несколько раз. Также сказалось наводнение в Испании - в стране затопило 2/3 всех цитрусовых плантаций. Такую информацию привели местные страховые компании.

Однако, на ситуацию могут повлиять поставки из Абхазии, где местные фермеры в 2024 году предрекли пик урожайности за последние 10 лет. Предположительно, цена фруктов из Абхазии в российских магазинах составит около 169 рублей за килограмм.

Ранее поставки мандаринов из Марокко в Россию почти прекратились на фоне санкций и сложной политической ситуации. Россиян предупредили о повышении цен на цитрусовые в два раза по сравнению с 2021 годом.

Турция Абхазия Россия Магазины
09 ноября 2024, 03:22
Студенткам в российском регионе начнут платить за рождение детей
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В Хабаровском крае студенткам будут выплачивать денежное вознаграждение за рождение детей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Местные депутаты поддержали инициативу. Планируется, что выплату смогут получить девушки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. При этом они должны учится очно в высших учебных заведениях.

Объясняя необходимость такого нововведения, в правительстве указали, что за первое полугодие 2024 года в Хабаровском крае родилось на 309 детей меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам замминистра социальной защиты края Натальи Нелюбиной, проживающие в регионе женщины предпочитают откладывать рождение детей на более поздний период.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил запустить в России лотерею среди новорожденных.

В качестве приза он предложил дарить квартиры и автомобили.

Дети Выплаты в России Женщины Россия
08 ноября 2024, 23:45
Финский правозащитник получил российский паспорт
РИА «Новости»
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Финскому правозащитнику Йохан Бекману торжественно выдали российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Бекман родом из Финляндии и известен как общественный деятель, доктор общественно-политических наук, историк, журналист, автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной прессе», - написала она.

Волк отметила, что Йохан Бекман начал заниматься защитой прав россиян на территории европейских государств с 2009 года. В ответном слове фин заявил, что для него большая честь стать гражданином РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября.

Ранее российский паспорт получил политический беженец из США Джон Роблес. Во время церемонии вручения американец назвал Россию своим домом.

Финляндия Паспорта МВД РФ Россия
08 ноября 2024, 20:44
Депутаты отказались от исключения для монахинь в законопроекте против чайлдфри
РИА «Новости»
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Профильный комитет Госдумы выступил против исключений в запрете пропаганды чайлдфри для больных, малоимущих и монахинь. Депутаты призвали отклонить все внесенные фракцией «Новые люди» поправки к законопроекту, сообщил РБК.

«Мы предложили четко разграничить, что именно считать пропагандой и что нет, чтобы люди могли свободно выражать личное мнение и врачи могли честно говорить о медицинских рисках без страха привлечения к ответственности», - сказала соавтор поправок Ксения Горячева.

Депутаты от партии «Новые люди» предложили не признавать информацию пропагандой чайлдфри в тех случаях, когда отказ от родительства связан с медицинскими противопоказаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями. Кроме того, они призвали снять запрет на использование в предвыборной агитации фотографий несовершеннолетних детей кандидата.

Комитет Госдумы по информполитике отклонил предложение коллег. Еще одну поправку, которую заблокировали депутаты, внесла депутата-справедливоросс Елена Драпеко. Она предложила уточнить в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», что именно стоит считать отказом от деторождения.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри прошел первое чтение 17 октября. Соцопрос агентства «Вебер» показал, что лишь половина россиян поддержали эту инициативу.

Дети Законы Госдума РФ Семья

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