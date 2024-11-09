09 ноября 2024, 12:24

В Госдуму направили предложение создать министерство секса

Unsplash
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Агентство «Главпиар» направило депутату Госдумы Нине Останиной официальное предложение создать в России министерство секса. Текст документа есть в распоряжении 360.ru.

Авторы обращения объяснили идею необходимостью повысить рождаемость. Кроме этого, они предлагают компенсировать стоимость первых свиданий и первых брачных ночей, выключать электричество и интернет с 22:00 до 02:00 (кроме объектов непрерывного действия) и оплачивать работу домохозяек по ставке МРОТ.

«В СССР секса не было, сейчас тоже, как нам кажется, не прямо хорошо с сексом. Будет секс, будут дети. От того, что появится отдельное ведомство, хуже не будет», - отметил в беседе 360.ru представитель агентства.

Сама Останина никак не прокомментировала обращение, а ее коллега Татьяна Буцкая заявила 360.ru, что «название агентства говорит само за себя».

Ранее челябинский священник Борис Кривоногов заявил, что женщины не могут забеременеть из-за половой распущенности.

Госдума РФ Секс
09 ноября 2024, 11:05
Священник нашел причину женского бесплодия в распущенности
Unsplash
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Настоятель храма Александра Невского в Челябинске протоиерей Борис Кривоногов обвинил женщин, которые не могут забеременеть, в половой распущенности. Об этом сообщило издание 74.ru.

«Если девушка рано начинает половую жизнь, что называется в религии „похоть“ и „распущенность“, часто меняет половых партнеров, а если все-таки залетела, делает аборт, один, другой, то потом забеременеть от любимого человека она не может, потому что организм подызношен», - заявил священник.

Он добавил, что сам получил медицинское образование и имеет право говорить о гинекологии. В качестве выхода из ситуации протоиерей предложил целомудрие до брака и призвал государство не помогать семьям, прибегнувшим к экстракорпоральному оплодотворению.

Ранее European Heart Journal опубликовал исследование , по которому у детей, зачатых посредством ЭКО, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше.

Священники Беременность Женщины
09 ноября 2024, 10:03
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Указ главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить члену региональной общественной организации „Союз московских композиторов“, композитору Александре Николаевне Пахмутовой звание Героя Труда Российской Федерации», - отметили в документе.

Пахмутова получила звание за многолетнюю плодотворную творческую работу, многогранную общественную деятельность и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.

Композитору 95 лет , она написала свыше 500 песен и музыкального сопровождения к кинофильмам. Ей принадлежат известные хиты «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать», «Нежность», «До свиданья, Москва!», «Главное, ребята, сердцем не стареть!».

Музыка Владимир Путин
09 ноября 2024, 05:30
Россиянам перечислили способы борьбы с курящими на балконе соседями
Unsplash
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Соседские перекуры на балконе представляют реальную угрозу здоровью, но с ними можно бороться, причем для начала стоит пожаловаться участковому инспектору или в управляющую компанию. Об этом РИА «Новости» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Можно обратиться к участковому инспектору или в управляющую компанию. Они обязаны отреагировать на вашу жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителем. Часто официальное вмешательство заставляет людей задуматься о своем поведении», - объяснил он.

Бондарь отметил, что в подобной ситуации важно сначала попытаться мирно урегулировать ситуацию, так как соседи могут не осознавать, что причиняют кому-то неудобства. В качестве компромисса можно предложить, чтобы они курили в определенное время, когда ваши закрыты, или же выбрать другое место для курения.

Эксперт отметил, что также нужно фиксировать нарушения, отмечать даты и время, когда дым попал в квартиру.

Если не получилось разрешить возникшую проблему, то можно обратиться в Роспотребнадзор. И, наконец, последней инстанцией остается суд.

Ранее в Симферополе два погибли после того, как устроили перекур в постели.

Курение Роспотребнадзор Квартиры
09 ноября 2024, 04:02
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с «резиновыми квартирами»
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию в одной съемной квартире. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект внесли сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный. Предложенная ими норма предусматривает ограничение права мигрантов на получение прописки.

«Количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения, предоставленного собственником в пользование иностранным гражданам», - сказано в документе.

Это позволит бороться с так называемыми «резиновыми квартирами», в которых фиктивно регистрируют неограниченное количество иностранцев. Кроме того, в законопроекте отметили, что при такой регистрации должны быть соблюдены права соседей, которые смогут обратиться в суд в случае их нарушения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что организаторов незаконной миграции в России будут лишать денег , имущества и ценностей, полученных в результате такой противоправной деятельности.

Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Квартиры

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