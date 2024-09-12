В Госдуме выдвинули предложение в ответ на призыв запретить сайты с ГДЗ

«Чем руководствуется Минпросвещения, делая такие заявления, я понимаю: большинство использует готовые домашние задания не по назначению. Не вдумываясь списывают», - пояснила она.

Также Лантратова согласилась, что это, безусловно, не способствует развитию детей. Но при этом стоит признать, что запрет ГДЗ не поможет решить проблему списывания в целом, ведь есть и другие возможности: нейросети, решебники для учителей.

«Необходимо пересмотреть подход к составлению домашних заданий. Сделать их более творческими и индивидуальными», - подчеркнула собеседница 360.ru.

О необходимости запрета сайтов с ГДЗ Кравцов заявлял накануне. По его словам, те, кто их формирует, совершают преступление.