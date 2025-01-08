В Госдуме разъяснили, кто из россиян может потерять в доходах из-за длинных январских выходных
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заверил, что январские праздники не скажутся на зарплатах работников с фиксированным окладом. Однако для тех, чьи доходы зависят от фактически отработанного времени, ситуация будет уже иной, сообщило РИА «Новости».
Депутат Гаврилов напомнил, что статья 112 Трудового кодекса обязывает работодателей выплачивать полную зарплату, несмотря на сокращенное число рабочих дней в месяце. В январе россияне отдыхали намного больше обычного, однако их доход должен остаться прежним. Эти нормы не касаются тех, кто работает по контракту с почасовой оплатой, или получает деньги в зависимости от объема выполненных задач. Гаврилов уточнил, что если такие работники отработали меньше обычного, их заработок за январь может быть ниже.
Работа в праздничные дни оплачивается в повышенном размере, напомнил депутат. Трудовой кодекс требует выплату не менее двойной ставки за такие дни. При этом замена денежных компенсаций на дополнительные выходные возможна только по согласованию с самим сотрудником.
Что касается авансовых платежей, они могут оказаться в январе ниже обычного. Гаврилов объяснил, что это связано с сокращенным количеством рабочих дней в начале января, на основе которых рассчитывается аванс. Однако итоговая выплата за месяц компенсирует разницу.
Ранее стало известно об индексации зарплат российских бюджетников с января.