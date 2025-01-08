В Госдуме разъяснили, кто из россиян может потерять в доходах из-за длинных январских выходных

Депутат Гаврилов напомнил, что статья 112 Трудового кодекса обязывает работодателей выплачивать полную зарплату, несмотря на сокращенное число рабочих дней в месяце. В январе россияне отдыхали намного больше обычного, однако их доход должен остаться прежним. Эти нормы не касаются тех, кто работает по контракту с почасовой оплатой, или получает деньги в зависимости от объема выполненных задач. Гаврилов уточнил, что если такие работники отработали меньше обычного, их заработок за январь может быть ниже.

Работа в праздничные дни оплачивается в повышенном размере, напомнил депутат. Трудовой кодекс требует выплату не менее двойной ставки за такие дни. При этом замена денежных компенсаций на дополнительные выходные возможна только по согласованию с самим сотрудником.

Что касается авансовых платежей, они могут оказаться в январе ниже обычного. Гаврилов объяснил, что это связано с сокращенным количеством рабочих дней в начале января, на основе которых рассчитывается аванс. Однако итоговая выплата за месяц компенсирует разницу.

Ранее стало известно об индексации зарплат российских бюджетников с января.