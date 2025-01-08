08 января 2025, 04:22

В Госдуме разъяснили, кто из россиян может потерять в доходах из-за длинных январских выходных

РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заверил, что январские праздники не скажутся на зарплатах работников с фиксированным окладом. Однако для тех, чьи доходы зависят от фактически отработанного времени, ситуация будет уже иной, сообщило РИА «Новости».

Депутат Гаврилов напомнил, что статья 112 Трудового кодекса обязывает работодателей выплачивать полную зарплату, несмотря на сокращенное число рабочих дней в месяце. В январе россияне отдыхали намного больше обычного, однако их доход должен остаться прежним. Эти нормы не касаются тех, кто работает по контракту с почасовой оплатой, или получает деньги в зависимости от объема выполненных задач. Гаврилов уточнил, что если такие работники отработали меньше обычного, их заработок за январь может быть ниже.

Работа в праздничные дни оплачивается в повышенном размере, напомнил депутат. Трудовой кодекс требует выплату не менее двойной ставки за такие дни. При этом замена денежных компенсаций на дополнительные выходные возможна только по согласованию с самим сотрудником.

Что касается авансовых платежей, они могут оказаться в январе ниже обычного. Гаврилов объяснил, что это связано с сокращенным количеством рабочих дней в начале января, на основе которых рассчитывается аванс. Однако итоговая выплата за месяц компенсирует разницу.

Ранее стало известно об индексации зарплат российских бюджетников с января.

Праздники Доходы Депутаты Зарплаты Деньги
08 января 2025, 00:29
«Бомба замедленного действия». В какую недвижимость лучше вкладываться в 2025 году?
360.ru
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Отток средств с депозитных вкладов россиян может привести к серьезным потрясениям в банковском секторе. Это, в свою очередь, заложит своего рода «бомбу замедленного действия» на рынке недвижимости. Какую именно недвижимость лучше всего покупать россиянам в 2025 году, рассказала ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт отметила, что 2024-й стал переломным на рынке недвижимости из-за завершения программы льготной ипотеки. Покупательская активность была особенно высока в первой половине года. Большая часть строящегося жилья - около 70–80% - уже распродали.

В 2025 году россиян ждет и серьезное повышение цен на аренду квартир. Ипотечный брокер Ракута в беседе с 360.ru предположил, что арендное жилье в России подорожает до 20%.

На фоне сокращения новых проектов на рынке многоквартирного жилья, где выдача разрешений упала на 30%, Ирина Радченко спрогнозировала активное развитие сегмента индивидуального жилищного строительства.

Недвижимость Бизнес Квартиры
07 января 2025, 23:47
Токаев направил православным казахстанцам поздравление с Рождеством
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление православным жителям страны по случаю Рождества Христова. Сообщение распространила пресс-служба Акорды.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю православных граждан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма», - говорится в обращении Токаева, опубликованном во вторник.

Глава государства отметил, что в Рождество сердца людей наполняются теплом и радостью. Православные верующие стремятся проявить заботу о близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи, демонстрируя милосердие и сострадание.

Токаев подчеркнул, что православие играет значительную роль в укреплении единства и сплоченности казахстанского общества, способствуя продвижению таких ценностей, как патриотизм, созидательный труд и ответственность. Эти принципы, по его словам, являются основой общенациональной идентичности.

Президент выразил уверенность в том, что согласие и взаимопонимание в обществе останутся прочным фундаментом для устойчивого развития Казахстана.

«Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!» - завершил свое поздравление Токаев.

Недвижимость Бизнес Квартиры
07 января 2025, 22:53
Загадочное послание. Письмо из Таллина пролило свет на тайну Лизы Тишкиной, исчезнувшей 16 лет назад
Freepik
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Лиза Тишкина, исчезнувшая в Сарове Нижегородской области в марте 2009 года, возможно, находится в Эстонии. Такую информацию получили родители девочки в письме от неизвестного мужчины, сообщил сайт kp.ru.

Послание из Таллина Мать пропавшей девочки, Дина Горшкова, получила письмо от человека, представившегося Александром. Он утверждает, что занимается поиском людей по фотографиям, и предложил свою помощь после того, как узнал о Лизе в интернете. В письме говорится, что девушка может работать в магазине строительных материалов в Таллине. Автор сообщения предоставил точный адрес и снимки предполагаемого места ее работы.

Дина Горшкова не раз сталкивалась с подобными обращениями, но и в этот раз решила проверить информацию. Она обратилась к следователям и через Сеть нашла жителей Таллина, которые помогли перевести ориентировку на эстонский язык. Женщина пояснила, что на международном уровне девочку не искали, теперь же несколько таллинцев пообещали помочь - хотя бы проверить место работы, указанное в письме незнакомцем.

Что случилось с Лизой Лиза исчезла 7 марта 2009 года, на тот момент девочке было всего 10 лет. Утром она как всегда отправилась в школу, а вот домой уже не вернулась. Последними Лизу видели одноклассники. Дина Горшкова сразу же обратилась в полицию, но масштабные поиски не дали никаких зацепок. Никто так и не смог понять, как маленький ребенок вообще мог исчезнуть в Сарове - закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.

Где искали девочку Следователи не прекращали работу по поискам Лизы годами. В первые же дни опросили таксистов, проверили ближайшие дома, гаражи и лесополосу. По своей воле девочка из дома уйти не могла - росла Лиза в благополучной и любящей семье.

Что считает следствие Следствие склоняется к версии несчастного случая, предполагая, что ребенок мог утонуть в реке Сатис. Однако мать Лизы считает, что эта гипотеза недостаточно обоснована. Кроме того, в ходе следственных экспериментов устье реки несколько раз осушали, устанавливая по течению специальные решетки. Не нашли останков на дне и водолазы.

Ранее десятилетняя девочка пропала в Самаре. Она ушла из дома и не вернулась.

Дети Школы Семья Эстония Полиция
07 января 2025, 16:54
Более 1,5 миллиона человек посетили храмы на Рождество в Москве
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В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в церквях и храмах. Об этом ТАСС сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Более 1,5 миллиона верующих приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», - сказал он.

По его словам, всего в столице в праздничные дни работают более 500 церквей и храмов.

В Московской области безопасность рождественских мероприятий контролировала Росгвардия. На работу вышли более 400 правоохранителей. Их слаженные действия помогли предотвратить грубые нарушения общественного порядка.

Президент России Владимир Путин по традиции посетил церковные рождественские службы 7 января. Сначала глава государства прибыл в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе - там он встретил праздник в окружение бойцов СВО, членов их семей и волонтеров. Затем Путин отправился в храм Христа Спасителя, сообщила «Национальная служба новостей».

Праздники Православное рождество Москва

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