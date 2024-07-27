В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в следующем году

Максимальное пособие по беременности в следующем году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет - до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», - сказала она.

По ее словам, самая большая выплата по больничному листу за один день увеличится в два раза - с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей. Соцпенсии и пенсии по пенсионному обеспечению повысят на 9,5%, страховые пенсии проиндексируют два раза в следующем году: с 1 февраля - на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%».

Кроме того, повысят размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России, жители блокадного Ленинграда, ветераны и инвалиды.

Ранее комитет ГД по труду рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала. Помимо этого, в комитете одобрили поправку о прибавке к пенсии для инвалидов.