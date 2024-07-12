В Госдуме рассказали, как правильно выбрать турфирму и не попасться на удочку мошенников

По его словам, важно обращаться к реестру благонадежных туроператоров. Его можно найти на сайте Миниэкономразвития РФ. Также нужно учитывать номера телефонов, опубликованных на сайте выбранной компании. У настоящих турфирм есть единый многоканальный номер.

«Соответственно, если там написан мобильный номер, то уже стоит предостеречься. Но, опять же, повторюсь, процедура проверки через реестр туроператоров является самой благонадежной», - сказал Ткачев.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил о существовании сайтов-зеркал , где якобы можно бронировать номера в отелях. Он отметил, что с помощью подобных платформ аферисты вытягивают деньги из доверчивых туристов.