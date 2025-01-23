В Госдуме призвали наказать цыган за детскую свадьбу

Так в Госдуме отреагировали на сообщение о свадьбе цыганских детей восьми и 13 лет в Астрахани. Останина отметила, что цыганские общины должны жить по законам Российской Федерации.

«Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы», - заявила глава комитета.

Она призвала наказать родителей, которые лишают подрастающее поколение возможности получать образования. Останина заявила, что нельзя разделять цыганские и нецыганские семьи, подход ко всем должен быть одинаковым.

«Мы должны как-то публично в общественном пространстве начинать обсуждать это», - добавила Останина.

Ранее в СМИ появилась информация о свадьбе восьмилетнего мальчика и 13-летней девочки в цыганской общине в Астрахани. Мероприятие прошло в роскошном ресторане, где гостей встречали с шампанским и дождем из долларов.