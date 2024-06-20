20 июня 2024, 01:21

В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

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Иностранцам могут запретить работать водителями такси по всей России. Обсудить такую инициативу предложила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. Об этом сообщила «Российская газета».

Запрет на работу иностранцев в такси уже действует в 16 регионах России. По словам Удальцовой, эта мера показала свою эффективность. Например, в Челябинской области после введения такого запрета преступность снизилась на 40%.

Ранее фракция СРЗП предложила законопроект о запрете на работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе, в такси. Анастасия Удальцова выразила уверенность, что законопроект можно доработать и вернуться к нему.

В начале мая мигрантам запретили работать таксистами в Курской области. Такое решение принял глава региона Роман Старовойт. Прежде чем подписать постановление, губернатор провел интернет-опрос. За запрет работы мигрантов проголосовали 82% подписчиков. Роман Старовойт допустил, что в будущем запрет может распространиться и на другие отрасли экономики.

Мигранты Госдума РФ Запреты Россия Такси
19 июня 2024, 23:25
В МГМСУ прошли массовые задержания студентов
РИА «Новости»
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Учителей и студентов медико-стоматологического университета (МГМСУ) в Москве могли задержать по делу о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщили, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооруженных силовиков», - отметили в сообщении.

По данным издания, в отдел полиции доставили около 20 человек. Силовики провели задержания в стенах вуза, а также на домашних адресах преподавателей и учеников. В ходе обысков была изъята техника и документы.

В 2022 году несколько студентов якобы взяли у других учащихся несколько миллионов рублей, чтобы те сдали экзамены. В итоге это получилось не у всех.

Родителям одного из студентов стало известно о взяточничестве, и они обратились в полицию. Официального комментария об инциденте пока не поступало.

Ранее в Екатеринбурге задержали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.

Задержания Мошенничество Студенты Полиция Москва
19 июня 2024, 22:58
Бастрыкин обратится к Воробьеву по проблеме трудовой миграции в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Подмосковья по вопросу незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Активисты из Котельников пожаловались на то, что мигранты в городском округе нарушают общественный порядок и правила дорожного движения, устраивают беспорядки, ведут себя агрессивно и организуют нелегальный бизнес.

Одним из источников проблемы в юго-восточной части Московской области жители назвали ТК «Садовод», в котором нарушается миграционное законодательство.

Бастрыкин признал, что ситуация с нелегальной миграцией в Подмосковье, в том числе в Котельниках, критическая. В регионе отмечается рост криминальной активности иностранцев. Глава СК поручил проверить работу следственного управления по региону в сфере противодействия нелегальной миграции.

Кроме того, Бастрыкин выразил намерение обратиться к главе Московской области Андрею Воробьеву по проблеме трудовой миграции.

Мигранты Андрей Воробьев Россия Котельники Следственный комитет России
19 июня 2024, 22:21
Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза
Соцсети
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К концу лета социальная сеть «Одноклассники» планирует выпустить в полтора раза больше эпизодов собственных шоу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество качественного контента про увлечения на платформе значительно вырастет.

«Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов», - пояснила директор по маркетингу «Одноклассников» Наталия Радченкова.

Она подчеркнула, что зачастую пользователи соцсети выступают не только в качестве зрителей, но и активно участвуют в программах. Их удается вовлечь в социальные механики вокруг проектов и даже в их создание.

Среди премьер летнего сезона - хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК».

«На рыбалку с женой» станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин. В каждом выпуске три заядлых рыбака за короткий срок будут обучать навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущим проекта выступит комик и шоумен Дмитрий Колчин.

В каждом выпуске шоу «Удачи на даче» актриса и ведущая Екатерина Скулкина будет преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. В этом ей помогут дизайнеры, мастера, садовники и ремонтная бригада.

Летом в ОК также выйдет второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем. Он расскажет о простых блюдах, которые сумеет повторить каждый.

Проекты, которые ОК выпустили в 2023 году, собрали на текущий момент около одного миллиарда просмотров на платформе. Тематики соцсеть выбирает с учетом интересов и потребностей и текущей, и потенциальной аудитории.

Среди основных запросов пользователей соцсети оказались кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Популярностью пользуются темы авто и путешествий, моды, кино и сериалов, семьи и отношений, рыбалки, юмора, домашних питомцев.

Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в ОК: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети. В 2023 году у половины аудитории - активно смотрящей видеоконтент - проведенное за просмотром шоу и видео от блогеров выросло на 7%.

Своеобразным 28-дневным челленджем станет проект «Говорим спорту ОК». В рамках шоу пользователям ОК представят новую тренировку на проработку разных групп мышц. Их подготовят профессиональные тренеры.

Кино Соцсети Видео Рыбалка
19 июня 2024, 19:26
Сегодня — собака, завтра — человек? В Химках потребовали наказать пырнувшего ножом пса живодера
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В Химках задержали мужчину, напавшего с ножом на собаку в продуктовом магазине на улице Академика Грушина. Животное получило ранения легкого и печени. Местные жители в беседе с 360.ru рассказали, что живодер уже отличался неадекватным поведением, поэтому его нужно изолировать от общества.

По словам другой жительницы Химок, собака, которая пострадала от рук живодера, уже много лет обитает во дворе. Местные ее хорошо знают, она ни разу никого не обидела - ни взрослого, ни ребенка.

«Собаку можно было спокойно покормить или погладить. И вот такой страшный инцидент. Человек порезал ее в общественном месте. Получается, что среди нас живет такой моральный урод. Хотелось бы справедливости, ведь страшно выходить на улицу с ребенком. Сегодня собака, а завтра, может быть, человек», - отметила собеседница 360.ru.

Теперь жители Химок надеются, что правоохранительные органы повлияют на эту ситуацию и оградят мужчину от людей ради их безопасности.

Неделю назад покупатель набросился на пса в магазине и ранил ножом. Стражи порядка по камерам наблюдения вычислили живодера только через неделю. При обыске у него обнаружили ножи и пневматический пистолет.

На оказавшихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как мужчина зашел в магазин, увидел лежавшую на полу собаку и достал из кармана нож. Сначала он пропустил мимо себя других покупателей, а потом резко наклонился к животному и ударил его.

Злоумышленник несколько секунд наблюдал за раненым псом, который тут же выскочил из торговой точки, а потом спокойно вышел за ним.

Одна из сотрудниц магазина Наталья рассказала 360.ru, что месяц назад этот же мужчина распылил перцовый баллончик. Кассирам пришлось покинуть рабочее место из-за того, что в помещении нечем было дышать.

«Осмотрели по камерам и выяснили, кто это сделал. Этот человек опасен для людей, у нас дети, рядом детские площадки. А если ему что-то не понравится, какой будет его реакция неизвестно. Поэтому нужно что-то предпринимать», - отметила женщина.


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