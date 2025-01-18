18 января 2025, 09:48

В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов

РИА «Новости»
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В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», - написал он.

Володин попросил россиян принять участие в опросе в Telegram и спросил, как они отнесутся к такому закону. Инициативу поддержали 88% голосовавших, 8% высказались против, а 4% воздержались от высказывания мнения.

Ранее возможность запрета розничной продажи вейпов поддержал глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что позицию нужно согласовать с правительством страны и решить этот вопрос раз и навсегда.

Дети Законы Госдума РФ Россия
18 января 2025, 08:32
Россиянам напомнили, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой
Медиасток.рф
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Период автоматического продления прав в России завершится в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве внутренних дел России.

В 2025 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Их нужно будет заменить в течение трех лет с этой даты.

Для получения нового документа водителям предстоит пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и явиться в ГАИ или МФЦ для подачи заявления. За езду с недействительными права водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее россиянам объяснили, когда инспектор дорожно-патрульной службы имеет право проверять телефон. Такие полномочия у инспекторов есть лишь в нескольких случаях для проверки, нарушал ли водитель правила.

Штрафы ПДД Правила Россия Водители
18 января 2025, 07:38
Специалисты завершили экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Shaman
РИА «Новости»
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Специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря известного певца Ярослава Дронова (Shaman), главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Экспертизу провели», - сказал он.

О смерти Коробкова-Землянского в своей квартире в возрасте 40 лет стало известно в ноябре 2024 года. Церемония прощания с Коробковым-Землянским состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в закрытом формате.

Проститься с журналистом пришли его друзья, близкие и коллеги, в том числе сам Дронов , народный артист России Игорь Матвиенко, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и певица Юта.

Ранее в Сети появились кадры с церемонии погребения пресс-секретаря певца Шамана.

Музыка
18 января 2025, 04:51
Жительница Челябинска случайно узнала о прописанном в ее квартире Иисусе
РИА «Новости»
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Из-за сбоя в электронной базе паспортного стола в квартире психотерапевта из Челябинска прописался мужчина по имени Иисус. Владелица узнала об этом, когда решила продать жилье, и заказала справку на госуслугах, сообщил сайт 74.ru.

Она жила в квартире на северо-западе Челябинска последние 15 лет, но имела прописку в другом регионе. Одну долю женщина унаследовала от покойного мужа, другую выкупила у его детей и в декабре 2023 года стала единственной хозяйкой.

«Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. Я ее заказала на сайте госуслуг, то есть все официально. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», - сказала она.

Иностранец встал на миграционный учет в декабре 2024 года. Представитель МВД объяснил, что произошла ошибка - мужчина поселился с женой в другом доме на этой же улице. Из-за сбоя в электронной базе он прописался в чужой квартире.

Житель Москвы попал в похожую ситуацию. Он забыл пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги», а когда восстановил, узнал о прописавшихся в его квартире иностранцах.

Преступления Бразилия Недвижимость
17 января 2025, 19:37
Директора воронежского МФЦ уволили за отказ использовать компьютер
РИА «Новости»
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Привычка работать с бумагами и категорический отказ от использования компьютера стали причиной увольнения директора воронежского МФЦ Сергея Котляренко. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Руководителя центра госуслуг не спас даже большой стаж в 15 лет и признание его отдела лучшим в России по итогам 2022 года.

Пользоваться компьютером Котляренко не стал даже после угроз со стороны начальства. В результате он потерял свой пост с формулировкой «за слишком консервативный подход».

Недовольный таким решением Котляренко подал заявление в суд для восстановление в должности. В первой инстанции ему отказали, и мужчина подал апелляцию.

На минувшей неделе заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова написала заявление об уходе из-за обрушившейся критики в социальных сетях. Пользователям не понравилось, что чиновница опубликовала снимок в платье с принтом в виде листьев марихуаны.

Скандальную фотографию сотрудница министерства сделала во время отпуска, который провела на Кубе. Но возмущенных общественников это не остановило.

Россия МФЦ Воронежская область

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