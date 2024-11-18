18 ноября 2024, 09:18

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перевести одного из родителей в многодетной семье на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», - добавил он.

Депутат заявил, что благодаря такой мере родители смогут больше времени уделять детям, при этом снизить уровень стресса и получать больше удовольствия от жизни. А в долгосрочной перспективе это нововведение сможет укрепить институт семьи.

Ранее другой депутат Госдумы - Александр Ильтяков - призвал женщин заводить детей, «пока рожалка работает» , и заявил о греховности абортов.

Дети Госдума РФ Семья Работа
17 ноября 2024, 05:06
Россиянам рассказали способы уменьшить коммунальные платежи
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Температура в квартире по нормативу не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах ниже 22 градусов. Если в квартире холоднее, то жильцы имеют право на перерасчет платежей за тепловую энергию. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Чтобы получить право на перерасчет, нужно зафиксировать факт нарушения нормативов, отметила эксперт. Для этого необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая должна зафиксировать температуру и составить акт при свидетелях. Акт можно составить самостоятельно с соседями. После этого документ отправляют в УК, которая должна пересчитать платежи.

«Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически», - пояснила Свечникова.

Есть и другие способы уменьшить коммунальные платежи. Жильцы могут установить многотарифный счетчик, учитывающий потребление энергии в разное время суток. Снизить расходы на электроэнергию можно и посредством утепления окон, что позволит отказаться от дополнительных обогревателей. Эксперт также рассказала о льготах и компенсациях для малоимущих.

Расчетный центр Подмосковья напомнил правила начисления платы за отопление. В платежках снова появилась строка «Отопление», а плата за тепло начисляется только в отопительный сезон.

Льготы Отопление Квартиры
16 ноября 2024, 16:05
Оперативники не нашли криминального следа в смерти премьера Мариинки
РИА «Новости»
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Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носила криминального характера. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания подтвердил, что артист умер в возрасте 39 лет по естественным причинам.

О смерти Шклярова заявила бывшая балерина Ирина Бартновская. Она отметила, что не может рассказать подробности случившегося. Смерть артиста подтвердил и Мариинский театр. Его представители выразили соболезнования близким покойного и назвали уход Шклярова из жизни утратой для всего коллектива. Дату и место прощания с танцовщиком сообщат позже.

Шкляров исполнял главные партии в «Спящей красавице», «Ромео и Джульетте» и в «Лебедином озере». Статус премьера Мариинского театра он получил в 2011 году. В сезоне 2016–2017 годов артист был премьером Баварского государственного балета.

Санкт-Петербург Театры Артисты
16 ноября 2024, 12:25
Звездный премьер Мариинского театра Шкляров трагически погиб на 40-м году жизни
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На 40-м году жизни погиб заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Об этом сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская в своем Telegram-канале.

«Увы, это правда. Володи с нами больше нет. Это ужасная трагедия. Подробности я сообщать не могу. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», - написала она.

Смерть ведущего солиста подтвердила пресс-служба Мариинского театра. Причину не назвали.

«Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта», - отметили в пресс-службе.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Владимир Шкляров - заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Он родился в 1985 году в Ленинграде. В 2003 году он окончил Академию русского балета имени Вагановой и поступил в труппу Мариинского театра. Спустя восемь лет, в 2011 году, Шкляров получил статус премьера.

В сезоне 2016–2017 годов артист выступал в качестве премьера Баварского государственного балета, а с 2017 года стал приглашенным премьером этой труппы.

В его репертуаре - множество известных балетных спектаклей Мариинского театра. В большинстве из них он исполнял главные партии. Он был принцем Дезире в «Спящей красавице», Ромео в «Ромео и Джульетте», принцем Зигфридом в «Лебедином озере».

Россия Театры Артисты
16 ноября 2024, 11:16
Рыбные консервы с личинками червей обнаружили в сетевых магазинах
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В торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси» Москвы и Петербурга нашли консервы печени минтая по-приморски с личинками червей. Об этом «Известиям» рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

На этикетках всех банок были указаны три производителя: ООО «Дефриз» из Владивостока, а также два завода - «Прибой» и «Мурман - рыба» из Владимирской области.

Однако, как сообщили «Известиям» в компании «Дефриз», с 2023 года они не производят консервы. В «Прибое» сказали, что по результатам лабораторных исследований невозможно определить, о продукции какого изготовителя идет речь, но заверили, что товары компании соответствуют всем требованиям технического регламента.

На заводе «Мурман - рыба» ответили, что указанные банки - не их продукция, поскольку маркировка не совпадает.

Павлов обратил внимание на то, что в последнее время в России участились случаи выявления личинок паразитов не только в печени минтая, но и в других видах рыбных консервов, продающихся в магазинах популярных сетей. Это, по его мнению, свидетельствует о серьезных нарушениях в области пищевой безопасности.

Глава организации обратился в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из оборота рыбные консервы, в которых есть паразиты.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Дарья Пронина предупредила, что сырое мясо может быть источником опасных бактерий : сальмонеллы, клостридии и кишечной палочки. Кроме того, такие продукты могут стать причиной развития такого опасного заболевания, как описторхоз. Личинки паразитического червя часто присутствуют в рыбе семейства карповых, включая плотву, сазана, жереха и красноперку.

Роспотребнадзор Россия Магазины

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