07 августа 2024, 17:54

В Госдуме предложили вернуться к долгосрочным тарифам ЖКХ

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Депутаты Госдумы планируют к весне 2025 года разработать проект, по которому тарифы ЖКХ с поправкой на индексацию будут устанавливаться на пять лет. Об этом сообщило издание Forbes.

Сейчас тарифы корректируют ежегодно. Это причиняет неудобства как гражданам, так и инвесторам.

«Из-за того, что в текущей ситуации, по сути, невозможно долгосрочное планирование, инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ», - отметила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что уже разработала и согласовала подобный проект.

Кроме того, рабочая группа рекомендовала установить обоснованный размер платы за жилищные услуги. Сегодня цены определяют сами управляющие компании по согласованию с жильцами.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты
07 августа 2024, 17:25
Туристы в Анапе пожаловались на дорогие билеты до Москвы
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Российские туристы, отдыхающие в Анапе, столкнулись с проблемой при планировании маршрута домой из-за резкого увеличения цен на авиабилеты. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В августе билеты в Москву из Анапы с пересадкой в соседних южных регионах значительно подорожали. Стоимость перелета, учитывая дорогу до Ростова-на-Дону, составляет более 70 тысяч рублей за человека.

В августе стоимость авиабилетов значительно возросла, достигнув более 70 тысяч рублей за человека. В результате отдыхающим становится трудно вернуться домой.

«На рейсы в Москву билетов нет, агрегаторы предлагают подписаться на уведомления и ждать. Я оставила запрос и вот получила предложение - 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой», - рассказала одна из туристок.

Некоторые россияне вынуждены откладывать свои выезды или искать альтернативные варианты, чтобы добраться домой.

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян назвал Сочи и Крым главными направлениями внутреннего туризма в августе. Отдельно он отметил рост популярности Крыма.

Отдых Туризм Отпуск Самолеты
07 августа 2024, 16:22
«Комфортная машина». Путин поделился впечатлениями от Lada Aura
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Выпущенная недавно АвтоВАЗом Lada Aura является хорошим и комфортным автомобилем. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, видеозапись опубликовали «Известия».

«Хорошая машина, комфортная. Управляется хорошо», - высказался российский лидер о новинке отечественного автопрома.

Ранее глава государства протестировал Lada Aura на дороге M-11 «Нева». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путину понравился автомобиль и он остался им доволен. Пресс-секретарь главы государства добавил, что машину для тест-драйва предоставляли организаторы открытия новой трассы.

Путин - опытный водитель, он регулярно ездит на отечественных машинах. В 2011 году он оценил Lada Granta, а в 2015 году сел за руль Lada Vesta в Великом Новгороде.

Машины Владимир Путин Lada
07 августа 2024, 15:26
Мизулина отказалась принять извинения Лебедева
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения от дизайнера Артемия Лебедева за слова, сказанные во время интрвью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя*. Об этом общественница заявила в своем Telegram-канале.

Мизулина подчеркнула, что видео с извинениями включат в исковое заявление. Кроме того, к нему приложат и другие ролики с оскорблениями главы ЛБИ и организации со стороны Лебедева на платформу VK за последний год.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело - пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», - объяснила она.

Глава ЛБИ также попросила руководство VK высказать официальную позицию по поводу резонансного интервью Лебедева. Она поинтересовалась, разделяет ли компания его мнение относительно деятельности общественной организации «Матери Беслана» и гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Мизулина потребовала взыскать с дизайнера 10 миллионов рублей за слова, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Она добавила, что эти деньги планируется направить на нужды семей участников спецоперации.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Суд Скандалы Россия Артемий Лебедев Екатерина Мизулина
07 августа 2024, 09:20
В России зафиксировали рост продаж китайских автомобилей
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Спрос на марки автомобилей из Китая вырос в России в этом июле в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители страны стали чаще покупать Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

«По итогам июля китайские бренды занимают 81% на российском рынке. Продажи марок Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr выросли в 3-6 раз по сравнению с прошлым июлем», - отметил собеседник издания.

Он добавил, что доля китайских автопроизводителей на российском рынке стабилизировалась на уровне 61%, увеличившись примерно на 10% за год. При этом он предупредил, что возможная блокировка неофициальных поставок автомобилей Zeekr может негативно сказаться на позиции этого бренда в России.

Ранее москвич, купивший китайский внедорожник Omoda C5 , рассказал о поломке двигателя и фар спустя девять месяцев использования.

Машины Китай

Новости по теме